Dr. Manal Ibrahim, Dozentin für Kieferorthopädie, präsentiert "Accelerated Aligner Therapy: Precision Taken to the Next Level" bei einem kostenlosen Webminar für Kieferorthopäden und ihre Mitarbeitenden

Houston (ots/PRNewswire) - Registrierungen für "Accelerated Aligner Therapy: Precision Taken to the Next Level"

(http://www.orthoaccellearning.com/) [Beschleunigte Aligner-Therapie:

Präzision erreicht das nächste Niveau], ein kostenloses Webminar, das am Freitag, dem 28. Oktober, über OrthoAccelLearning.com gestreamt wird, sind ab sofort möglich. Die bekannte Dozentin für Kieferorthopädie und "Top 1 %" Invisalign-Anbieterin Dr. Manal Ibrahim zeigt bei dieser Gelegenheit, wie die Integration von AcceleDent® in ihren Behandlungsablauf sicherstellt, dass geplante Aligner-Bewegungen während der gesamten Behandlungsdauer genauer vorhergesagt werden können. Das von OrthoAccel® Technologies, Inc. hergestellte AcceleDent ist das bisher erste und einzige, von der FDA zugelassene Vibrationsgerät, das über einen klinischen Nachweis über die Beschleunigung kieferothopädischer Behandlungen um bis zu 50 Prozent verfügt und das die, mit der Behandlung verbundenen Beschwerden nennenswert reduziert.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/426815

Ibrahim besitzt ein Diplom des American Board of Orthodontics und praktiziert an den Innovative Orthodontic Centers in Naperville, Illinois, wo sie bisher fast 1.000 Aligner-Fälle mit AcceleDent behandelt hat. Nach der Integration von AcceleDent als bevorzugte Behandlungsmethode bei beschleunigter Kieferorthopädie in ihren Praxisalltag ist Ibrahim eine von mehreren hoch angesehenen Kieferothopäden, die über eine verbesserte Vorhersagbarkeit von klinischen Ergebnissen bei der Behandlung von Patienten mit AcceleDent berichten. Sie stellte fest, dass sie mit der Kombination von Alignern und AcceleDent das gleiche Niveau an Zuverlässigkeit und Präzision bei Zahnbewegungen erzielt, wie mit herkömmlichen Draht-und Bracket-Systemen.

"Ich hoffe in diesem Webminar den Klinikern zeigen zu können, dass sie mit Invisalign und AcceleDent bessere Patientenergebnisse erzielen können, als mit einer Behandlung von Patienten mit festen Anwendungen", sagte Ibrahim. "Die Fallstudien, die ich vorstellen werde, zeigen, dass AcceleDent praktisch garantiert, dass ich die für das von mir gewünschte Behandlungsergebnis erforderliche Kontrolle bei jedem Patienten habe."

Des Weiteren wird Ibrahim die verschiedenen Komponenten und Funktionen der Aligner-Technologie besprechen und Erkenntnisse darüber bieten, wie Kieferorthopäden den optimalen Nutzen von der Software von Align Technology erhalten.

Teilnehmer am kostenlosen Webminar, welche die anschließende Prüfung erfolgreich absolvieren, erhalten einen, vom American Dental Association Continuing Education Recognition Program anerkannten CE-Punkt. Sie können sich hier registrieren: OrthoAccelLearning.com (http://orthoaccellearning.com/).

Über OrthoAccel® Technologies, Inc.

OrthoAccel® Technologies, Inc. ist ein nicht-börsennotiertes Medizintechnikunternehmen, das sich der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von innovativen Lösungen zur Verbesserung der Zahnbehandlung und kieferorthopädischen Behandlung widmet. Zu den vom Unternehmen entwickelten Innovationen zählt AcceleDent®, ein von der FDA zugelassenes medizintechnisches Gerät der Klasse II zur Beschleunigung der kieferorthopädischen Behandlung um bis zu 50 Prozent, das die mit kieferorthopädischer Behandlung verbundenen Schmerzen verringert, wenn es gemeinsam mit Zahnspangen oder Alignern verwendet wird. OrthoAccel, der Marktführer bei der Beschleunigung kieferorthopädischer Behandlung, hat von Patienten und führenden Kieferorthopädien aus der ganzen Welt positives Feedback erhalten, die sein preisgekröntes AcceleDent als die schnellste, sicherste und schonendste Lösung für die Beschleunigung kieferorthopädischer Behandlung empfahlen. OrthoAccel wurde 2015 in Deloittes Technology Fast 500 als eines der in Nordamerika am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgenommen, hat seinen Firmensitz in Houston, Texas, und ist weltweit über sein EMEA-Büro in Essen, Deutschland, präsent. Wenn Sie mehr über OrthoAccels Fokus auf die Verbesserung Ihres Weges zu einem gesunden, schönen Lächeln erfahren wollen, besuchen Sie bitte AcceleDent.com (http://www.acceledent.com/).

Rückfragen & Kontakt:

Kristin Taylor

Carbonara Group

713-524-8170 (Büro)

850-524-5395 (Mobil)

Kristin @ carbonaragroup.com



Patricia Zenobi

OrthoAccel Technologies, Inc.

346-202-7334 (Büro)

713-204-0426 (Mobil)

pzenobi @ orthoaccel.com