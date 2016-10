19. Bezirk: Straßensanierungsarbeiten auf der A 22 – Anschlussstelle Nordbrücke, der Nußdorfer- und Heiligenstädter Lände

Die notwendigen Straßensanierungsarbeiten finden abschnittsweise an voraussichtlich fünf Wochenenden statt

Wien (OTS) - Die Abschnitte der A22 – Anschlussstelle Nordbrücke von 200 Meter vor der Mooslackengasse bis Mooslackengasse, der HB 227, Nußdorfer Lände von Mooslackengasse bis Heiligenstädter Brücke sowie der HB 227, Heiligenstädter Lände von Höhe Hausnummer 15 (Auffahrtsrampe Gürtelbrücke) bis unter Gürtelbrücke im 19. Bezirk müssen aufgrund von Zeitschäden, die durch die hohe Verkehrsbelastung entstanden sind, saniert werden. Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt mit den erforderlichen Arbeiten am Donnerstag, dem 13. Oktober 2016, 21 Uhr.

Verkehrsmaßnahmen

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering als möglich zu halten, wird an den Wochenenden von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr Früh, gearbeitet. Unter der Woche kann es auch zu nächtlichen Bauarbeiten in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr Früh kommen. Während der Bautätigkeiten steht im jeweiligen Baubereich immer ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Örtlichkeit der Baustelle: 19., A22 – Anschlussstelle Nordbrücke und Nußdorfer Lände von 200 Meter vor der Mooslackengasse bis Heiligenstädter Brücke, sowie Heiligenstädter Lände von Höhe Hausnummer 15 (Auffahrtsrampe Gürtelbrücke) bis unter Gürtelbrücke

Baubeginn: 13. Oktober 2016, 21 Uhr

Geplantes Bauende: 28. November 2016, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

