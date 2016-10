ÖVP Penzing: Osterbauer: Rote Parkpickerl-Pläne sind ein Affront gegenüber den Anrainerinnen und Anrainern

ÖVP Penzing klar gegen aufpreispflichtige Kurzparkzone rund um das Allianz Stadion – Sinnvolle Lösung muss gemeinsam mit den Anrainern gefunden werden

Wien (OTS) - Bei der letzten Verkehrskommission wurden Pläne des Bezirks bekannt, laut denen eine spezielle Kurzparkzone, wie bei der Stadthalle, rund um das Allianz Stadion eingeführt werden soll. Die Bezirksvorstehung spricht sich hiermit öffentlich für eine weitere Gebührenbelastung für alle angrenzenden Anrainerinnen und Anrainer aus.

„Bei Veranstaltungen im Allianz Stadion gibt es ein Verkehrs- und Parkplatzproblem – das ist uns bekannt. Die Einführung einer speziellen, aufpreispflichtigen Kurzparkzone rund um das Allianz Stadion löst dieses Problem jedoch nicht, sondern führt nur zu Mehrkosten für alle Anrainerinnen und Anrainer, die auf ihr Auto angewiesen sind. Anstatt hier tatsächlich den Anrainern zu helfen versucht man anscheinend nur das marode Stadtbudget durch weitere Einnahmen aufzubessern“, so Patrick Osterbauer, Klubobmann der ÖVP Penzing.

"Als ÖVP Penzing sind wir klar gegen jegliche Schritte, die eine weitere Gebührenbelastung für die Penzingerinnen und Penzinger bedeuten. Wir fordern stattdessen den Bau von Park & Ride Anlagen an der Stadtgrenze sowie eine schnelle Anbindung dieser zum Stadion mit einer U4 Verlängerung nach Auhof und Purkersdorf. Darüber hinaus müssen die betroffenen Anrainer in die Planungen mit einbezogen werden, um eine sinnvolle und tragfähige Lösung zu finden. Wenn die Stadt und der Bezirk schon über Änderungen des Parkpickerls nachdenken, dann über eine für die Bürgerinnen und Bürger kostengünstigere Zusammenführung der bestehenden Kurzparkzonen der Wiener Außenbezirke", so Osterbauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

(01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at