Challenge Yourself - Erstes Wiener Bootcamp exklusiv für Frauen!

Wien (OTS) - Anfang September eröffneten die beiden Gründer des Movement Institute, Andreas Mohr und Sebastian Baumann, ein neues Challenge Yourself Studio im 13. Wiener Gemeinde Bezirk.

In unmittelbarer Nähe von Schloss Schönbrunn befindet sich mitten auf der Hietzinger Hauptstraße 9 die neue 400m2 große Trainingsfläche auf der Frauen ihr Leben verändern.

Challenge Yourself ist ein hochintensives Trainingsprogramm, das seinen Kundinnen in nur 4 Wochen maximale Resultate liefert. Durch 16 Einheiten High-Intensity Interval Training (HIIT) und hochintensivem Zirkeltraining werden Beine, Bauchmuskeln und Po in Form gebracht und gleichzeitig Gewicht reduziert.

Das Challenge Yourself Bootcamp gibt Frauen jedes Fitnesslevels die Möglichkeit sich selbst und ihren Körper in nur 4 Wochen zu verändern.

Das Semi-Personaltraining in Kleingruppen ermöglicht es den Trainerinnen speziell auf die Kundinnen einzugehen.

Den beiden Gründern des Movement Institutes war es bei der Konzeption von Challenge Yourself das Wichtigste, ein Programm zu entwickeln, das tatsächlich Resultate in kurzer Zeit liefert und das Leben seiner Kundinnen positiv verändert.

Zahlreiche zufriedene Kundinnen mit unglaublichen Ergebnissen, sind der Beweis dafür, dass das 4-wöchige Bootcamp von Challenge Yourself die Revolution an Fitnessmarkt ist

Standorte: 1020 // 1090 // 1130

