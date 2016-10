Girls! TECH UP – femOVE-Initiative zeigt Chancen für Mädchen in der Technik auf

Info-Tag für Schülerinnen von 12 bis 16 Jahren am 21. Oktober 2016

Wien (OTS) - Bis zu einem Alter von 10 bis 12 Jahren haben Mädchen verschiedenste Berufsideen und geben selbstbewusste Antworten, wenn sie zu ihren beruflichen Wünschen befragt werden: Pilotin, Sängerin, Forscherin… Warum kommen sie aber dann davon ab und wählen doch eher den „traditionellen Rollen“ entsprechende Berufe?

Girls! TECH UP – eine Initiative von femOVE, dem Netzwerk für Expertinnen und weibliche Führungskräfte im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, – zeigt auf, dass die Branche der Elektro- und Informationstechnik zukunftsträchtige Jobs für Mädchen bietet. Aktuelle Trends zeigen klar: Fünf von zehn Top-Berufen sind künftig in der Technik zu finden! Gefragt sind vor allem die Bereiche Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation und Informationstechnik. Schon heute sind technische Fachkräfte rar auf dem Arbeitsmarkt – und diese Lücke wird größer. Die Branche engagiert sich aktiv um den Nachwuchs und wirbt zunehmend offensiv um Frauen.

Technikjobs zum Angreifen

„Girls! TECH UP“ sensibilisiert Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren, deren Eltern und Lehrer/innen für Berufsmöglichkeiten in der Elektro- und Informationstechnik. Beim Info-Tag am 21. Oktober 2016 im Haus der Ingenieure in Wien treffen sie auf erfolgreiche (Elektro-)Technikerinnen der Top-Branchen-Unternehmen wie A1, AIT, APG, Kapsch, ÖBB, Verbund, Wien Energie sowie Professorinnen und Schülerinnen der HTL Mödling und des TGM. Diese erzählen aus ihrem Berufsalltag, beschreiben ihren Ausbildungsweg und geben Tipps, wie Mädchen die Ausbildung zu einem technischen Beruf gestalten können.

Der Vormittag ist mit über 300 angemeldeten Schülerinnen bereits ausgebucht, doch für den Nachmittag gibt es noch freie Plätze. Bei der Anmeldung heißt es allerdings rasch zu sein! Impulsvorträge mit Tipps zur Berufswahl und erfolgreicher Bewerbung, Mitmachstationen sowie Gewinnchancen auf ein Top-Smartphone von Drei und schicke Modepreise von Desigual warten auf die Teilnehmerinnen.

Taten statt Worte!

Mehr Mädchen für die Wahl einer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik zu motivieren, ist dem OVE ein großes Anliegen, bekräftigt OVE-Generalsekretär Dipl.-Ing. Peter Reichel: „Die Berufswahl unterliegt immer noch gängigen Klischees, die sich oft nicht mit aktuellen Berufsbildern und den attraktiven Karrieremöglichkeiten decken. Bewusstseinsbildung und Rollenbilder sind Schlüsselfaktoren, um diese Klischees aufzubrechen. Der OVE möchte hier mit Girls! TECH UP die vielfältigen Möglichkeiten in der Elektro- und Informationstechnik aufzeigen und damit eine zukunftsorientierte Berufswahl unterstützen.“

Michaela Leonhardt, Ph.D., Vorsitzende von femOVE und Initiatorin von Girls! TECH UP sowie Expertin für Erneuerbare Energien bei APG, unterstreicht die Besonderheiten der Initiative: „Girls! TECH UP ist einzigartig! Direkt vor Ort schnuppern die Mädchen in die Jobs der Ingenieurinnen und Technikerinnen, sie tauschen sich mit Schülerinnen von Elektrotechnik-HTLs, weiblichen Lehrlingen und Expertinnen aus den Branchen-Unternehmen aus. Beim Löten, Aufbau eines Stromkreises oder Robotersteuern erleben sie Erfolg und Spaß an der Elektrotechnik. Gleichzeitig können sie sich Plätze für Lehre-Schnuppertage, berufspraktische Tage oder Praktika sichern. Taten statt Worte lautet die Devise!“

Girls! TECH UP – am 21. Oktober 2016, im Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich! Weitere Informationen siehe: www.ove.at/femOVE/GirlsTechUp/.

Über den OVE

Der OVE Österreichische Verband für Elektrotechnik repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

Girls! TECH UP

Eine Initiative von femOVE, der Plattform für Expertinnen und weibliche Führungskräfte im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, die Schülerinnen für Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Elektro- und Informationstechnik sensibilisiert… und ihnen bei den ersten Schritten zur Seite steht.

Datum: 21.10.2016, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Österreich

Url: www.ove.at/femOVE/GirlsTechUp

