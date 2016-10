Einladung zur Bilanz-Pressekonferenz von dm drogerie markt am 20. Oktober 2016

Salzburg/Wals (OTS) - Vor 40 Jahren – am 25. November 1976 – eröffnete die erste dm drogerie markt Filiale in Österreich. Im Jubiläumsjahr schrieb dm die Erfolgsgeschichte weiter und ging in zahlreichen Verbraucherstudien als Nummer eins unter den österreichischen Parfumerien und Drogerien hervor. Alle Details dazu sowie ausführliche Informationen zur Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung erfahren Sie bei der diesjährigen dm Bilanz-Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen!



Termine, Orte und Gesprächspartner



Wien:

Wann: 20. Oktober 2016, 11 Uhr

Wo: Restaurant HEUER am Karlsplatz, Treitlstraße 2, 1040 Wien

Gesprächspartner: Mag. Martin Engelmann (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Mag. (FH) Petra Mathi-Kogelnik (Mitarbeiter)



Salzburg/Wals:

Wann: 20. Oktober 2016, 11 Uhr

Wo: dm Zentrale in Wals, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals

Gesprächspartner: Dipl. Inform. Manfred Kühner (Stv. Vorsitzender der Geschäftsführung)



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung an presse @ dm-drogeriemarkt.at oder telefonisch unter 0662/643 579 14 mit dem Hinweis, an welchem Standort Sie teilnehmen möchten.



Für Medien in den übrigen Bundesländern stehen die jeweiligen Geschäftsführer in gewohnter Weise für persönliche Gespräche zur Verfügung. Wir ersuchen um Rückmeldung, ob wir einen Termin für Sie koordinieren dürfen!

Bei weiteren Fragen und Anliegen bin ich gern telefonisch oder per E-Mail für Sie da.



Freundliche Grüße,

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich

