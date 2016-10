Schlaflos im Museum

Wien (TP/OTS) - Verkehrsbüro Group-Boss Harald Nograsek lud am Sonntag, 9. Oktober 2016 zur Preview „Edmund de Waal trifft Albrecht Dürer. During the Night“ ein. Gemeinsam mit Direktorin Sabine Haag geleitete er seine Gäste aus Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft des Nachts durchs Kunsthistorische Museum Wien, um Exponate zu Traumwelten zu erkunden.

„Gemeinsam wollen wir Sie durch diese Nacht begleiten, die zwar schlaflos aber bestimmt nicht traumlos sein wird. Denn wenn es um die Nacht geht, zählen unsere Austria Trend Hotels mit

2 Millionen Nächtigungen im Jahr wohl zu den Spezialisten“, begrüßte Harald Nograsek sein abendliches Publikum. „Bei uns wird auf Chinesisch, Italienisch oder Arabisch geträumt. Wir beherbergen Gäste aus der ganzen Welt in unseren Hotels.“

Das Thema der Schau fand sich auch im Nachtmahl in der prachtvollen Kuppelhalle wider. Das Austria Trend Hotel Savoyen kochte im Museum auf und servierte 200 Besuchern traumhafte Spezialitäten wie „Beef Tartar im Paprika-Schlafrock“,“ Zander im Glasnudelbett“ oder „Kalbsbutterschnitzel im Nachtschatten“. Für süße Träume sorgte vorm Schlafen gehen das Café Central der Verkehrsbüro Group und kredenzte die Betthupferl „Gute Nacht Kuss Nuss“ oder einen „Erdbeertraum“.

Seit 2014 sind die Austria Trend Hotels – eine Tochter der Verkehrsbüro Group – Partner des Kunsthistorischen Museum Wien und unterstützen die diesjährige Ausstellung. Die Schau wurde den Gästen exklusiv noch vor der offiziellen Eröffnung zugänglich gemacht.

Star der Preview: Der Hase mit den Bernsteinaugen

Traum, Angst, Unruhe, der Augenblick zwischen Schlafen und Wachen sowie die bildliche Wiedergabe eines Albtraums von Albrecht Dürer zur Sintflut standen im Zentrum der Ausstellung, die Edmund de Waal für das KHM kuratiert hat. Literarisch interessierte Besucher kamen an diesem Abend voll auf ihre Kosten, konnten sie doch das kleine Netsuke „Hase mit den Bernsteinaugen“ betrachten – berühmt durch den gleichnamigen De Waal-Besteller.

Der englische Künstler und Autor reiste durch die Weltgeschichte, um das Schicksal seiner Vorfahren zu erkunden, der Familie Ephrussi – einst mächtiger Clan von Geschäftsleuten in Europa. Kunst sammeln war die Leidenschaft vieler Familienmitglieder und so rollt De Waal in seinem Buch die Geschichte der Ephrussi anhand eines Erbstücks auf: dem Netsuke. Japaner trugen an ihren Kimonos früher einen Beutel, den sie mit einer Schnur an den Gürtel banden und mit dem Netsuke als Knebelknopf befestigten: einer kunstvollen Schnitzerei aus Elfenbein oder Holz.

Durch das Museum wanderten des Nachts u.a.:

Emirates-Chef Martin Gross

Vorstandsvorsitzender Sparkassen Immobilien AG, Ernst Vejdovzky Verkehrsbüro Group Generaldirektor, Harald Nograsek Generaldirektorin KHM, Sabine Haag

Vorstand Volksbank Wien, Wolfgang Schauer

GrECo-Vorstand, Oliver Zenz

Vorstand Wienerberger, Willy van Riet

Geschäftsführer A-Trust, Michael Butz

Vorstand Wiener Städtische , Hermann Fried

Geschäftsführerin ÖBB Rail Tours, Eva Buzzi

Geschäftsführer Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels, Julius Kiennast

Partner KPMG Austria, Ferdinand Kleemann

Arbeiterkammer-Direktor, Werner Muhm

Architekt z-up Hannes Schild

Historikerin und Schauspielerin, Gigga Neunteufel Geschäftsführerin Travel Star Reisebüros, Annemarie Richard Managing Director Liberty Incentives & Congresses Vienna GmbH, Dagmar Oegg

Geschäftsführer Austria Trend Hotels, Andreas Berger Geschäftsführer Palais Events, Kay Fröhlich

Geschäftsführer Verkehrsbüro Business Travel, Gerhard Aigner Erweiterte Geschäftsleitung Verkehrsbüro Group, Helmut Richter Sales & Marketing.Chef Austria Trend Hotels, Hermann Gruber

u.v.m.

Ausgewählte Pressefotos finden Sie unter:

https://www.dropbox.com/sh/vdwvv9zc7veodek/AACUwqI1trESCSr4LFNhSjzCa?

dl=0

Alle Fotos vom Event:

https://www.dropbox.com/sh/jmr6twjdsvx7mjh/AAD964OQKnZBU5dZorxvQDLva?

dl=0

Presseaussendungen der Verkehrsbüro Group:

http://www.verkehrsbuero.com/presse/presseaussendungen/

KHM-Direktorin Sabine Haag und Verkehrsbüro Group-Boss Harald Nograsek vor „Bildnis einer Dame“, Lucas Cranach d.J. ,Exponat der Schau

© Verkehrsbüro Group

In der Schau: Kleiner Elfenbein-Hase mit großer Berühmtheit: „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ von De Waal. Davor: Sabine Haag mit Harald Nograsek © Verkehrsbüro Group

Austria Trend Hotel Manager Andreas Berger und Hermann Gruber mit Geschäftsführerin ÖBB Rail Tours, Eva Buzzi © Verkehrsbüro Group

Waltraud Langer, ORF mit Kay Fröhlich, Palais Events Geschäftsführer © Verkehrsbüro Group

Geschäftsführerin Travel Star Reisebüros, Annemarie Richard mit Alexander Richard und Verkehrsbüro Business Travel Geschäftsführer Gerhard Aigner (Mitte) © Verkehrsbüro Group

v.l. Willy van Riet, Vorstand Wienerberger mit Emirates-Chef Martin Gross.

© Verkehrsbüro Group

v.l. Vorstand Wiener Städtische Hermann Fried, Harald Nograsek und Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm mit Begleitung

© Verkehrsbüro Group

Historikerin und Schauspielerin Gigga Neunteufel mit Geschäftsführer von Clever Contents, Patrick Pleisnitzer

© Verkehrsbüro Group

Austria Trend Hotel Savoyen-Crew kochten in der prachtvollen Kuppel auf und servierten Beef Tartar im Paprika-Schlafrock.

© Verkehrsbüro Group

Austria Trends Hotel der Verkehrsbüro Group lud des Nachts zur exklusiven Preview ins KHM

© Verkehrsbüro Group

Verkehrsbüro Group

Die Verkehrsbüro Group ist Österreichs führender Tourismuskonzern mit den Geschäftsbereichen Leisure Touristik (Freizeitreisen), Hotellerie und Business Touristik. Der Jahresumsatz betrug 2015 889 Mio. Euro. Unter dem Dach der Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft sind die operativen Geschäftsbereiche in Tochtergesellschaften organisiert.

Die Austria Trend Hotels sind der ideale Ausgangspunkt für City- und Geschäftsreisende. Die führende österreichische Hotelgruppe bietet Veranstaltungsflächen für über 10.000 Gäste. Motel One, betrieben im Joint Venture, sind mit dem Konzept „Viel Design für wenig Geld“ im Segment Low-Budget-Design- Hotels erfolgreich. Palais Events betreibt die historischen Locations Palais Ferstel, Palais Daun-Kinsky, der Wiener Börsensäle sowie das Café Central.

Der Konzern ist Marktführer im Bereich Leisure Touristik (Freizeitreisen) mit Ruefa Reisebüros österreichweit; Jumbo bietet als Spezialreiseveranstalter hochwertige Fern-, Studien- und Schiffsreisen. Eurotours ist die größte Incoming-Agentur Zentraleuropas und führender heimischer Reiseveranstalter mit Standorten in Österreich und im Ausland.

Auch im Bereich Business Touristik ist die Verkehrsbüro Group Marktführer mit den Marken Verkehrsbüro Business Travel, AX Travel Management und BEasy sowie im Kongressmanagement unter der Marke Austropa Interconvention führend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Birgit Reitbauer

Verkehrsbüro Group Konzernkommunikation

Lassallestraße 3, 1020 Wien

Tel.: 01/588 00-172

presse @ verkehrsbuero.com

www.verkehrsbuero.com