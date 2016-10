MA 15 Gesundheitsdienst: Grippemeldedienst geht wieder online

Service zeigt wöchentlich aktualisierten Verlauf der Grippeaktivität in Wien

Wien (OTS) - Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien -Magistratsabteilung 15 (MA 15) informiert ab der Kalenderwoche 41 wieder online unter www.influenza.wien.at über den Verlauf der Grippeaktivität. Wöchentlich wird jeden Dienstag die Grippemeldestatistik des Wiener Grippemeldedienstes aktualisiert.

Grippe Epidemien jährlich unterschiedlich

In Europa tritt die saisonale Influenza jährlich in den Wintermonaten in Form von kleineren oder größeren Grippe-Epidemien auf. Die Grippesaison 2015/2016 war durch eine moderate Intensität der Influenza Aktivität gekennzeichnet. Der Höhepunkt der Grippewelle lag mit rund 14.000 Neuerkrankungen in der 2.Februarwoche. Danach war die Neuerkrankungsrate kontinuierlich rückläufig.

Die Ausprägung kann jedoch von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Der Verlauf einer Grippesaison wird von der Aggressivität der jeweils zirkulierenden Influenzaviren, aber auch vom Impfverhalten und dem Hygieneverhalten der Bevölkerung ab. Ebenso können die Wetterbedingungen einen gewissen Einfluss auf die Aktivitäten des Grippevirus haben.

Ausprägung, Schwere und Dauer einer Grippesaison lässt sich daher nur im Verlauf feststellen und kann mit dem Grippemeldedienst ständig beobachtet werden. Mit der Trendberechnung können die Wienerinnen und Wiener die Entwicklung verfolgen und über eine gerade noch rechtzeitige Grippeimpfung informiert werden.

Der Wiener Grippemeldedienst

Der Grippemeldedienst der Stadt Wien ist Teil eines Netzwerkes zur Überwachung der Grippeaktivitäten in Österreich und besteht in Wien seit dem Jahr 1970. Eine Gruppe von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten meldet jährlich ab Oktober über einen Zeitraum von mehreren Monaten (Grippezeit) jeweils einmal pro Woche die Anzahl an grippalen Infekten und Grippeerkrankungen an den Grippemeldedienst der Magistratsabteilung 15. Diese Daten werden dann auf Wien hochgerechnet (das sogenannte Sentinella-System) und ergeben die Anzahl der wöchentlichen Neuerkrankungen an grippalen Infekten und Grippeerkrankungen in Wien.

Die Daten des Wiener Grippemeldedienstes fließen auch in die Bewertung der Grippeaktivität durch das Departement für Virologie der Medizinischen Universität Wien ein, welches in Abhängigkeit der Analyseergebnisse aus den österreichweiten Meldedaten und den vorliegenden virologischen Daten sowohl den Beginn als auch das Ende einer Grippeepidemie in Österreich bekannt gibt.

Grippe-Impfaktion der MA 15

In den Bezirksgesundheitsämtern und im Impfservice mit Reisemedizinischer Beratung der MA 15 findet wieder die jährliche Grippeimpfaktion statt. In der Zeit vom 3. Oktober bis 7. Dezember 2016 kann man sich zum Preis von Euro 11,00 gegen die saisonale Influenza impfen lassen. Auskünfte zu den aktuellen Impfzeiten und Adressen der Impfstellen gibt die MA 15 unter der Servicenummer 01 4000-8015, Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr, oder unter www.influenza.wien.at.

Unabhängig von der Grippeimpfaktion der MA 15 wird die Impfung auch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Ambros

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien

Öffentlichkeitsarbeit

3., Thomas-Klestil-Platz 8/2, Town Town

Telefon: 01/4000-87257

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit @ ma15.wien.gv.at