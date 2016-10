Tourismus-Staatsmeisterschaften 2016: Österreichs Lehrlinge auf Weltklasseniveau

Staatsmeistertitel gehen an Aleksandar Boskovic, Bernadette Haberl und Johanna Straube – Bestes Bundesland: Salzburg

Wien (OTS) - Insgesamt 81 Tourismus-Lehrlinge aus ganz Österreich stellten vom 6.bis 8. Oktober 2016 bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Lehrlinge in Tourismusberufen ihr Talent unter Beweis. Die touristischen Nachwuchstalente stellten während drei intensiver Wettbewerbstage in der Berufsschule Obertrum, Salzburg, in den Kategorien „Küche“, „Service“ und „Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in“ ihr Können unter Beweis: 27 Gold-, 32 Silber- und 21 Bronze-Medaillen wurden vergeben. Für Österreichs beste Tourismuslehrlinge gibt es nun die Chance, unser Land bei den europäischen und internationalen Berufsmeisterschaften (Euro- bzw. WorldSkills) zu vertreten.

„Staatsmeister-Gold" holten Aleksandar Boskovic (Hotel Crowne Plaza -The Pitter in Salzburg) im Service, Bernadette Haberl (Hotel Schönruh in Seefeld) in der Küche und Johanna Straube (Hotel Schloss Mönchstein in Salzburg) im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in. Der Titel für das beste Bundesland geht an Salzburg. Den zweiten Platz in der Teamwertung belegt die Steiermark, Rang drei ging an Tirol.

„Wir sind stolz auf unseren motivierten Nachwuchs und gratulieren zu deren Leistungen, die unbestritten Weltklasseniveau entsprechen und definitiv die Zukunft der Tourismusdestination Österreich sichern. Voller Ehrgeiz und Leidenschaft haben sie in den letzten Tagen ihr Talent mit außerordentlich hoher Qualität präsentiert. Die Ergebnisse sprechen für sich“, zeigten sich die Obmänner der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Siegfried Egger und Mario Pulker, vom Einsatz der jungen Fachkräfte beeindruckt.

Der Dank für den Erfolg gebühre neben den Teilnehmern, deren Eltern und Familien vor allem auch den Ausbildungsbetrieben, die die jungen Menschen begleitet und gecoacht haben, so die Branchenvertreter. Alle Detailergebnisse, sowie Fotos zur Staatsmeisterschaft finden Sie in Kürze auf der Webseite www.lehrlings-staatsmeisterschaften.at.

Der Fachverband Hotellerie

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt 17.000 Beherbergungsbetriebe mit 1,05 Millionen Betten. Mit über 37 Millionen Ankünften und knapp 132 Millionen Nächtigungen leistet die heimische Hotellerie einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Höhe von rund 48,8 Milliarden Euro. Das sind 14,8 Prozent des BIP. (PWK736/JR)

