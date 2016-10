LMSTX - Lies Maculan Stocks 1 Bild - 7.700 Anteile

Anteile der ersten Börse der Welt.. ab sofort auf lmstx.at erhältlich

Wien (OTS) - Die ersten 100 LMSTX-Anteile sind verkauft. Ab sofort sind Anteile der ersten Börse der Welt auch online auf https://www.lmstx.at/ zu erwerben. Der Ausgabekurs liegt bei 100 Euro. LMSTX ist ein Kunstprojekt, bei dem Mechanismen der Finanzmärkte darstellt und angewendet werden.

Lies Maculan vergibt Kunst in Form von Anteilen. Jeder LMSTX-Anteil ist einmalig, mit einem Etikett zertifiziert, nummeriert und signiert. Das durch die Börse inspirierte Konzept ermöglicht Kunst in kleinen Einheiten zu erwerben. So kann mit vergleichsweise geringem Einsatz in einen Künstler (auch kurzfristig) investiert werden. Man wird zum Teilhaber eines Kunstwerks, eines großen Ganzen. Bildkonstellationen können durch Zu- und Verkauf sowie durch Tausch laufend verändert werden.

The Art Case – oder: „Das Bild“

Das Bild zeigt die 1531 eröffnete „Handelsbeurs“ in Antwerpen, die erste Börse der Welt. 27 großformatige Fotografien bilden die Grundstruktur des 77m² großen Bildes. Die Fotos wurden zusammengefügt und stürzende Linien begradigt. Die Struktur des Bodens wurde verändert und störende Elemente entfernt. Einerseits wurde durch das Zusammenfügen der einzelnen Aufnahmen die benötigte Auflösung generiert, um das Bild in seiner vollen Größe zu produzieren. Andererseits entstand dadurch auch eine unwirkliche Perspektive, die dem Bild seine Einzigartigkeit verleiht.

The Investment Case – oder: „Die Anteile“

Das Bild besteht aus 7.700 Anteilen. Die 10cm x 10cm großen Bildanteile wurden mit einem Lapada- Druckverfahren direkt auf Edelstahl hergestellt. Jeder Anteil ist einmalig, mit einem Etikett zertifiziert, nummeriert und signiert. Mehrere Anteile ergeben ein Paket. Diese Anteilspakete gibt es in unterschiedlichen Größen und Formen. Der Ausgabepreis eines LMSTX-Anteils liegt bei 100 Euro. Anteile können im Webshop auf lmstx.at erworben werden.

The Trading Case – oder: „Der Handel“

Die Errichtung einer zeitlich begrenzten Handelsplattform, in Form einer Anzeigenplattform, ist geplant sobald 4.000 LMSTX-Anteile platziert wurden. Hier treffen Angebot und Nachfrage direkt aufeinander. Durchschnittliche Werte von Kauf- und Verkaufsangeboten werden angegeben und dienen als Verhandlungsgrundlage für Käufer und Verkäufer. Das Settlement, also der Abschluss eines Kaufvertrages, findet wie im Kunstbetrieb üblich „außerbörslich“ (direkter Vertragsabschluss) statt. Voraussetzung für die Errichtung der Handelsplattform ist eine Mindestplatzierung von 4.000 LMSTX-Anteilen bis spätestens 31. März 2017.

Zur Person: Lies Maculan ist die Initiatorin von LMSTX – LiesMaculanStocks. Die Österreichische Künstlerin ist für ihre großformatigen Fotoskulpturen bekannt. Nach Studien (Business Administration, Graphik Design und Journalismus) in Barcelona, Wien, Genf, London und Los Angeles arbeitet Lies Maculan für 2 Jahre als Freelance Fotografin in Shanghai. 2008 erscheint der Bildband ‚Shanghai‘ im Christian Brandstätter Verlag. Ausstellungen in Wien (Westlicht, Galerie Hilger, Lisabird) Salzburg (Leica Galerie) Berlin (Galerie Deschler), New York (The Dream Shop)

Rückfragen & Kontakt:

Lies Maculan

Telefon: ++43 (0)664 212 4761, Email: lies @ liesmaculan.com



Maria-Anna Goess

Telefon: ++43 (0)664 314 8806, Email: mg @ lmstx.at