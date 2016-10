Dienstag: Info-Veranstaltung zum Equal Pay Day „MIND THE INCOME GAP“

Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Gender Economics

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Equal Pay Days am Dienstag, dem 11. Oktober 2016, veranstalten die Wiener SPÖ Frauen gemeinsam mit den SJ-Wien Frauen eine Informationsveranstaltung zum Thema Gender Economics mit der feministischen Ökonomin Alyssa Schneebaum, PhD, und der Gleichbehandlungsbeauftragten der Stadt Wien, Mag.a Elisabeth Kromus. Schneebaum ist feministische Ökonomin und unterrichtet an der WU und am Gender Studies Institut der Uni Wien. Auf den Grund gegangen wird dabei Fragen wie: Was ist eigentlich der Gender Pay Gap? Wie wird er berechnet und wie unterscheidet er sich von Gender Wage Gap? Was ist der Pension Day? Eintritt frei! (Schluss)

Info-Veranstaltung zum Equal Pay Day: MIND THE INCOME GAP



Informations- und Diskussionsveranstaltung im Frauenzentrum ega zum

Thema Gender Economics mit der feministischen Ökonomin Alyssa

Schneebaum, PhD und der Gleichbehandlungsbeauftragten der Stadt

Wien, Mag.a Elisabeth Kromus



Datum: 11.10.2016, 19:00 - 22:00 Uhr



Ort:

ega

Windmühlgasse 26, 1060 Wien



Url: ega.wien



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien