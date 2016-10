TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Rüsten für die Neuwahl 2017", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 9. Oktober 2016

Einziger Koalitions-Kitt sind die schlechten Umfragewerte. SPÖ und ÖVP rüsten aber schon für eine vorgezogene Neuwahl.

Innsbruck (OTS) - Die Frage zwischen SPÖ und ÖVP ist nicht mehr, ob, sondern wer, wann und unter welchem Vorwand die Koalitions-Reißleine zieht.

Nach dem Kanzlerwechsel von Werner Faymann zu Christian Kern gab es (wieder einmal) im Mai die Willensbekundungen von Rot und Schwarz, es jetzt doch endlich gemeinsam besser zu machen. Mutigere Politik statt des ewigen Streitens und Blockierens. Man habe für den Befreiungsschlag nur wenige Monate Zeit, verkündeten Kern und ÖVP-Chef Mitterlehner unisono. Seither sind fast fünf Monate ins Land gezogen, die Bilanz ist ernüchternd.

Die Ära von Rot-Schwarz geht zu Ende, das heißt es selbst bei Proponenten beider früherer Großparteien. Das zeigte sich auch beim verheerenden Abschneiden bei der Bundespräsidentschaftswahl. Dass nicht einer der beiden bereits die Koalitions-Reißleine gezogen hat, ist wohl nur zwei Umständen geschuldet: dass nach der Wahl-Schlamassel-Serie die Präsidenten-Stichwahl erst im Dezember steigt, und als einziger Koalitions-Kitt die miserablen Umfragedaten. Seit Längerem liegt die FPÖ mit deutlich über 30 Prozent auf Platz 1, die SPÖ zurzeit bei etwa 25 und die ÖVP gar nur bei 21 Prozent. Dass der reguläre Wahltermin im Herbst 2018 hält, ist trotzdem äußerst unwahrscheinlich. Die SPÖ muss auf den Kern-Effekt setzen, solange er noch da ist. Und die ÖVP dann auf ihren letzten Trumpf Sebastian Kurz, den sie bei einer Neuwahl ausspielen wird.

Mit dem Gerangel um CETA hat sich Kern in Position (oder auch schwer in die Bredouille) gebracht, die ÖVP setzt (mit Kurz als Mastermind) auf einen scharfen Kurs bei Ausländern und Mindestsicherung. Wenn Norbert Hofer Bundespräsident wird (hier bleibt das Duell mit Van der Bellen sehr knapp), dann wird wohl schon bald danach gewählt – in der Hoffnung, dass das die Kanzler-Ambitionen von FPÖ-Chef HC Strache bremst. Ein Poker mit hohem Risiko für alle Beteiligten.

