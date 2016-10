Junge Generation gratuliert: Kucharowits mit 94,92% wiedergewählt!

JG-Bundeskonferenz in Marchtrenk: Katharina Kucharowits wurde bestätigt – Gäste u. a. – Bundesminister Jörg Leichtfried und MEP Josef Weidenholzer – Motto: Think outside the box

Marchtrenk (OTS) - Bei der heutigen Bundeskonferenz wurde Katharina Kucharowits, Abgeordnete zum Nationalrat, zur Bundesvorsitzenden der Jungen Generation in der SPÖ (JG) gewählt. 94,92% sind ein Vertrauensbeweis und „starker Rückenwind für die nächsten Jahre“. Außerdem wurde ein neuer JG-Bundesvorstand bestätigt, wo einige neue Köpfe aktive Jugendpolitik machen werden. ****

Für die Konferenz wurde bewusst das Motto „think outside the box“ gewählt. „Wir müssen über den Tellerrand blicken, unsere Strukturen aufbrechen, Inhalte und Forderungen übergeordnet sehen und nicht nur auf Österreich beschränkt. Wir wollen ein gemeinsames Europa, ein Europa, das keine Zäune aufzieht, dicht macht und sich damit selbst zerstört“, so die wiedergewählte Vorsitzende. Auch in ihrem Referat forderte Kucharowits: „Wir müssen endlich partizipativer werden, nicht nur davon reden. Es braucht zum Einen mehr Mitgestaltung der Mitglieder in unserer Partei, und zum Anderen die ehrliche Einbeziehung von PartnerInnen, ExpertInnen, SympathisantInnen.“

Der ehemalige Bundesvorsitzende der JG und jetzige Bundesminister Jörg Leichtfried auf der Konferenz: "Was wir heute mit Steuergeld bauen - Straßen, Schiene, Breitband-Internet, Schulen und Universitäten - sind Investitionen in die Zukunft. Sie sichern unseren Kindern und Enkeln einen entscheidenden Startvorteil. Darum ist es wichtig, dass alle einen fairen Beitrag leisten. Was für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer gilt, muss auch für große Konzerne gelten."

Thematisch war die Internationale Solidarität ein zentraler Punkt der Konferenz. Joe Weidenholzer verurteilte etwa „die massive Unterfinanzierung der Hilfsprogramme vor Ort.“ „So werden wir keinen Frieden und keine Stabilität in den Herkunftsregionen erreichen“, betont der EU Parlamentarier in Bezug auf die Flüchtlingsdebatte. Katharina Kucharowits dazu: „Auch aus diesem Grund haben wir die Plattform „Friendship International“ gegründet. Alle, die interessiert sind, die Internationale Solidarität in den Fokus zu rücken, sind herzlich eingeladen mit zu tun. Denn es ist unsere Aufgabe auch Fluchtbewegungen im internationalen Kontext zu sehen, nicht nur Schrebergartenpolitik zu machen.“ Auch die Anträge auf der Bundeskonferenz, wie z.B. zur verstärkten Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, zeugen von dieser Solidaritätsbewegung.

JG spricht sich klar gegen E-Voting aus und lehnt CETA ab.

„Think outside the box“ spiegelte sich auch in den Anträgen wieder, denn vielfältiger konnten diese nicht sein: Die Delegierten der Jungen Generation in der SPÖ sprechen sich klar gegen E-Voting nach den derzeitigen technischen Bedingungen aus. Ebenso beschlossen wurde die klare Forderung, CETA zu verhindern. Die JG Bundeskonferenz steht zu den Klimazielen, die im Pariser Abkommen definiert sind und fordert ernsthafte Schritte, um diese auch zu erreichen, denn „wir haben nur diese eine Welt“.

„Rund 150 Delegierte haben heute in Marchtrenk den ersten Schritt für die nächsten zwei Jahre konstruktiver Jugendpolitik gesetzt. Mit spannenden Inhalten und einem motivierten Team machen wir uns an die Arbeit“, freut sich der bestätigte Bundessekretär Christian Sapetschnig. (Schluss)

