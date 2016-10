Kern und Niedermühlbichler gratulieren JG-Vorsitzender Katharina Kucharowits zur Wiederwahl

Mit 94,92 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt - „Starke Stimme für die Jungen“

Wien (OTS/SK) - Die Vorsitzende der Jungen Generation Katharina Kucharowits hat sich heute, Samstag, bei der Bundeskonferenz der Jungen Generation in Marchtrenk zur Wiederwahl gestellt und wurde mit 94,92 Prozent der Stimmen in ihrem Amt bestätigt. Bundeskanzler, SPÖ-Vorsitzender Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gratulieren Kucharowits zu diesem Erfolg: „Die Junge Generation ist eine ganz wichtige Organisation innerhalb der Sozialdemokratie. Sie ist die Zukunft unserer Partei. Es ist wichtig und gut zu sehen, dass sich so viele junge Menschen mit Begeisterung in der sozialdemokratischen Bewegung engagieren“, betont Kern. „Katharina Kucharowits und mit ihr die JG geben den Jungen eine starke Stimme. Sie fordern zu Recht ihre Mitbestimmung ein, wenn es um die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft geht, denn viele Herausforderungen der heutigen Zeit betreffen die Jungen besonders“, so Kern weiter. „Wir starten gerade einen umfassenden Erneuerungsprozess in der Partei und wir brauchen junge Köpfe mit frischen und mutigen Ideen, damit wir die SPÖ gemeinsam wieder ganz nach vorne bringen“, unterstrich Niedermühlbichler, der am Vormittag als Ehrengast bei der JG-Konferenz auch eine Begrüßungsrede hielt. Bundeskanzler Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler wünschen Kucharowits viel Erfolg für ihre anstehenden Aufgaben sowie „Kraft und Ausdauer, um sich weiterhin so engagiert für die Interessen der Jungen einzusetzen.“ **** (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum