Casino Matinée 2016: Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt Aktionsraum

Benefiz-Versteigerung im Casino Restaurant Wien fand am Samstag, den 8. Oktober 2016 für den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks statt.

Wien (OTS) - Durch das Engagement des ehrenamtlich tätigen Annemarie Imhof-Komitees unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann und Dank großzügiger Sponsoren, allen voran Casinos Austria AG, spendabler Gäste sowie der ehrenamtlich Mitwirkenden Dr. Bernhard Ramsauer und Schauspielstar Maria Köstlinger war die Casino-Matinée auch im Jahr 2016 ein schöner Erfolg. Der Erlös der vom Imhof-Komitee organisierten Benefiz-Veranstaltung kommt dem Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit Behinderung, zugute. Die Benefiz-Versteigerung wurde durch Dr. Bernhard Ramsauer, Vorstandsvorsitzender der Semper Constantia Privatbank AG, geleitet.

Künstlerisches Programm von Schauspielstar Maria Köstlinger

Auch bei der Casino Matinée 2016 gab es ein gelungenes künstlerisches Programm. Schauspielstar Maria Köstlinger punktete beim Publikum mit einer ausgesprochen humorvollen Lesung. Die Charakterdarstellerin ist seit 1996 Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt und machte zuletzt durch ihre Performance in der TV-Serie „Vorstadtweiber“ auf sich aufmerksam.

Prominente Gäste wohnten der Versteigerung bei

An der Casino-Matinée 2016 nahmen unter anderem teil: Mag. Barbara Feldmann (Vorsitzende Annemarie-Imhof-Komitee), Dr. Karl Stoss (Generaldirektor der Casinos Austria AG), Ing. Reinhard Deiring (Direktor Casino Wien), Dr. Bernhard Ramsauer, (Vorstandsvorsitzender der Semper Constantia Privatbank AG), Ingrid Korosec (Vorsitzende des Öst. Seniorenbundes), Maria Rauch-Kallat (Bundesministerin a.D.), Sabine Geringer, MSc (Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks).

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt bereits seit 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Casino Matinée, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt.

