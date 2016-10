Niedermühlbichler: CETA-Zusatzerklärung genau prüfen – Platter auf Linie mit Kanzler Kern

Unklare Punkte im Abkommen müssen geklärt werden – Große Mehrheit der Bevölkerung bewertet Einsatz Kerns positiv

Wien (OTS/SK) - Tirols Landeshauptmann Platter hat heute im „Ö1-Journal“ betont, dass es zu Recht große Bedenken bezüglich unklarer Formulierungen im CETA-Abkommen gab – was sich auch im Beschluss der Landeshauptleutekonferenz zu CETA widerspiegelt - und dass die Zusatzerklärung zu diesem Abkommen nun einer genauen Analyse unterzogen werden muss. „Landeshauptmann Platter befindet sich damit genau auf Linie mit Bundeskanzler Christian Kern, der sich mit Erfolg dafür eingesetzt hat, dass Österreichs Bedenken gegenüber dem Freihandelsabkommen auf EU-Ebene Gehör gefunden haben“, so Niedermühlbichler. Der Bundeskanzler habe klargestellt, dass die CETA-Zusatzerklärung nun ganz genau und kritisch darauf zu prüfen ist, ob die unklaren Punkte zur Genüge geklärt sind und inwieweit der Zusatztext verbindlich ist. „Kanzler Kern plädiert – ebenso wie Platter heute – dafür, diese Analyse abzuwarten, um gegebenenfalls eine Zustimmung zum Abkommen zu erteilen bzw. die Änderungen im Verhandlungstext neu zu bewerten, anstatt reflexartig alles abzulehnen oder alles unkritisch zu begrüßen, was dort festgehalten ist.“****

Der Bundeskanzler habe die Risiken des CETA-Vertrags erkannt und gegenüber der EU und Kanada konsequent Nachbesserungen gefordert. Zuletzt hat Kern die „rote Linie Österreichs“ in Sachen CETA gegenüber Kommissionschef Juncker dargelegt: „Der Kanzler hat klargemacht, dass man sich mit einigen kritischen Punkten wie dem Druck zu Privatisierungen in der Daseinsvorsorge auseinandersetzen muss“, so Niedermühlbichler. „Im Gegensatz zur ÖVP, die das Abkommen wohl einfach abgenickt hätte, hat Kern dafür gekämpft, das Bestmögliche aus dem Abkommen herauszuholen“, betont Niedermühlbichler. „Es ist erfreulich, dass dies laut aktueller Umfrage nicht nur eine große Mehrheit von 71 Prozent der Bevölkerung positiv bewertet, sondern sogar einige in der ÖVP anerkennen können.“ Nach der genauen Prüfung der Zusatzerklärung wird es in Folge darum gehen, innerhalb der Regierung eine gemeinsame Linie im Sinne Österreichs zu finden, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) sc

