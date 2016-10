Tausende Kilometer für den Kampf gegen Krebs

10. Krebsforschungslauf der MedUni Wien am Unicampus Altes AKH

Wien (OTS) - Ex-Teamtormann, Ex-Rapid-Goalie und ORF-Fußballexperte Helge Payer, die ModeratorInnen Elisabeth Engstler und Volker Piesczek sowie Schauspieler und Kabarettist Martin Oberhauser liefen am Samstag (8.10.) beim 10. Krebsforschungslauf der MedUni Wien gemeinsam mit tausenden anderen Läuferinnen und Läufern für die Krebsforschung.

Mit jeder gelaufenen Runde, die eine Meile beträgt (1,6 km), sowie mit eingenommenen Spendengeldern werden aussichtsreiche Forschungsprojekte von jungen, ambitionierten WissenschafterInnen an der Medizinischen Universität Wien ermöglicht und gefördert. Das Spendenergebnis wird im November präsentiert.

In Österreich werden etwa 39.000 Personen pro Jahr mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Damit hat sich die Zahl der Krebsneuerkrankungen in den vergangenen 25 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig ist es in den vergangenen Jahren gelungen, auch dank der Forschungen an der MedUni Wien, für viele Krebserkrankungen verbesserte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Weitere Informationen zu geförderten Projekten und zum Krebsforschungslauf:

http://initiative-krebsforschung.meduniwien.ac.at/forschungsprojekte/

www.meduniwien.ac.at/krebsforschungslauf/

