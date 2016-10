Wien-Döbling: Nachbarschaftsstreit führt zu Polizeieinsatz

Wien (OTS) - Am 07.10.2016 um 19.20 Uhr konnte ein Mieter von seinem Fenster aus beobachten, wie sein offensichtlich alkoholisierter Nachbar (38) im Innenhof randalierte und dabei mehrere Mülltonnen umwarf. Als ihn der Zeuge zur Rede stellte, versuchte der Tobende in das Stiegenhaus zu gelangen. Er schlug eine Glasscheibe ein und verletzte sich dabei am Oberarm. Trotz Verletzung begab sich der Mann zur Wohnung seines Nachbarn und schlug mehrmals gegen dessen Eingangstüre. Als ihm jedoch nicht geöffnet wurde, beschädigte der 38-Jährige die Blumenkisten des Zeugen und flüchtete auf eine nahegelegen Tankstelle. Auch dort randalierte der Mann weiter. Polizeibeamten gelang es schließlich den 38-Jährigen festzunehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Michaela ROSSMANN

+43 1 31310 72117

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at