Wien-Favoriten: Frau attackiert ihren Lebensgefährten mit Messer

Wien (OTS) - Im Zuge eines Streits attackierte am 07.10.2016 gegen 23.30 Uhr eine 54-Jährige ihren gleichaltrigen Lebensgefährten mit einem Messer. Der Mann, er konnte selbst noch Polizei und Rettung verständigen, wurde mit schweren Verletzungen im Bereich der Brust und des Rückens in ein Krankenhaus gebracht. Die stark alkoholisierte Tatverdächtige wurde noch vor Ort in ihrem Kleingartenhaus festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen.

