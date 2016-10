Festnahmen in Wien-Ottakring - Polizistin Suchtgift zum Kauf angeboten

Wien (OTS) - Zwei Personen im Alter von 25 und 32 Jahren wollten am 07.10.2016 um 21.34 Uhr einer Frau auf offener Straße Suchtgift zum Kauf anbieten. Was die Männer aber nicht wissen konnten: Bei der Dame handelte es sich um einen Polizistin in Zivil. Mit Unterstützung ihrer Kollegen wurden die Tatverdächtigen in der Veronikagasse festgenommen. Das Suchtgift (Cannabis) wurde sichergestellt

