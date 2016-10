Versuchter Straßenraub in Wien – Rudolfsheim Fünfhaus

Wien (OTS) - Ein Kunde eines Imbisstandes nächst dem Westbahnhofs verständigte am 08.10.2016 kurz nach 02.30 Uhr die Polizei. Der Mann wurde Zeuge eines Streits unter zwei Personen, wobei einer den anderen mit einem Messer attackiert hatte. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige. Der 28-Jährige konnte jedoch vom Zeugen und einer weiteren Personen bis zum Eintreffen den Beamten angehalten werden. Das Opfer (21) erlitt eine leichte Schnittverletzung am Handrücken und gab an, dass es der festgenommene 28-Jährige berauben wollte. Die Ermittlungen sind im Gange.

