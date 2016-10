ncm unterstützt „Mach Karriere im Hotel“, die Ausbildungsoffensive der ÖHV

Fundierte Ausbildung für eine erfolgreiche Karriere im Tourismus

Salzburg (TP/OTS) - Als langjähriger Partner der Österreichischen Hoteliervereinigung und als verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Unternehmen in der Tourismus-Branche unterstützt die ncm die Ausbildungsoffensive „Mach Karriere im Hotel“ der ÖHV gerne aktiv als Partner und Sponsor!

Mit der Initiative „Mach Karriere im Hotel“ macht die ÖHV auf die beruflichen Zukunftschancen im Tourismus aufmerksam und informiert Jugendliche über abwechslungsreiche und zukunftsträchtige Berufsaussichten in der Hotellerie und im Tourismus.

Top-Ausbilder als Partner und beim Tag der offenen Hoteltür

Als Partner für die Kampagne hat die ÖHV Top-Ausbilder gewonnen. Alle beteiligten Betriebe investieren in die hochwertige Ausbildung junger Menschen. Auch im Tourismus werden die Aufgaben der Mitarbeiter immer komplexer und durch die Digitalisierung entstehen völlig neue Arbeitsfelder, die den Lehrlingen im Rahmen einer modernen betrieblichen Berufsausbildung vermittelt werden. Am jährlichen Tag der offenen Hoteltür, der diesen Sonntag, den 9. Oktober 2016, erstmals stattfindet, können sich Jugendliche, Schüler und deren Eltern in knapp 200 Hotels in ganz Österreich persönlich und hautnah ein Bild von den verschiedenen möglichen Lehrberufen machen.

Viele der Betriebe sind nicht nur bei „Mach Karriere im Hotel“ mit dabei, sondern setzten auch die Neugestaltung ihrer Website gemeinsam mit ncm um, wie etwa:

Hotel & Spa Larimar

Romantik Hotel im Weissen Rössl

arlberg1800 RESORT

Hotel Gut Brandlhof

Austria Classic Hotel BinderS

ncm als Ausbilder

Die ncm ist zwar kein Hotel, sich aber dennoch ihrer Verantwortung bewusst. Auch die ncm investiert in die berufliche Zukunft junger Menschen und bildet Lehrlinge in drei Berufen mit Bezug zum Tourismus aus. Bei der ncm absolvieren regelmäßig Jugendliche ihre Lehre als Medienfachfrau / Medienfachmann für Marktkommunikation und Werbung, als Medienfachfrau / Medienfachmann für Design und als Bürokauffrau / Bürokaufmann. Die umfassenden Kompetenzen, die in der Lehrzeit mit Praxisbezug erlernt werden, bilden den optimalen Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Mach Karriere im Hotel mit den österreichischen Ausbildungsbetrieben

Als langjähriger Partner der ÖHV unterstützt die ncm sehr gerne die Initiative „Mach Karriere im Hotel“ und zeigt sich unter anderem für die Gestaltung der Website verantwortlich.

Auch die ncm ist von der erfolgreichen Zukunft des Tourismus überzeugt und weiß, wie abwechslungsreich und erfüllend die berufliche Tätigkeit in der Tourismusbranche ist. Doch am Beginn einer erfolgreichen Karriere steht immer eine fundierte Ausbildung, die die österreichischen Tourismus- und Ausbildungsbetriebe garantieren! Die ncm trägt als Experte für digitale Strategie, als Anbieter von Premium Websites und als Entwickler von effizienten Tourismustools selbstverständlich gerne ihren Teil zur erfolgreichen Zukunft von motivierten Jugendlichen bei!

Rückfragen & Kontakt:

ncm.at - net communication management gmbh

Michael Mrazek

Geschäftsführer / Inhaber

+43 676 838 397 77

Michael.Mrazek @ ncm.at

www.ncm.at