Hirscher, Veith und Schlierenzauer erobern die Herzen der Österreicher

Die GOLDENE TEEKANNE für Österreichs beliebteste Wintersportler

Salzburg (OTS) -

Verleihung der 37. „Goldenen Teekanne” bei der ÖSV Einkleidung im Europark in Salzburg

Hirscher und Veith sind die beliebtesten alpinen Skisportler Österreichs

Marco Schwarz wird mit der „Silbernen Teekanne“ als Newcomer Of The Year geehrt

Im Europark Salzburg war diesen Freitag das Einkaufen nur Nebensache. Im Rahmen der ÖSV Team-Einkleidung feierten hunderte Besucher gemeinsam mit dem österreichischen Traditionsunternehmen TEEKANNE die diesjährigen Lieblinge des Landes. Zum 37. Mal infolge rief TEEKANNE gemeinsam mit dem ÖSV zur Wahl der beliebtesten Wintersportler auf. Die Gewinner der „Goldenen Teekanne“ für die Saison 2015/16 sind Marcel Hirscher, Anna Veith und Gregor Schlierenzauer. Marco Schwarz freut sich als “Newcomer Of The Year” über die “Silberne Teekanne”.

„Seit 37 Jahren werden die Helden der Herzen gewählt. Jeder einzelne von ihnen überzeugt nicht nur auf den internationalen Pisten, sondern vor allem auch auf einer menschlichen Ebene. Ihre Fans schätzen ihre Zuneigung, Authentizität, Sympathie und Offenheit. Die Goldene Teekanne ist der einmalige Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Jedes Jahr aufs Neue bleibt die Wahl bis zum Schluss sehr spannend”, erklärt TEEKANNE Marketingleiter Dr. Michael Lehrer. „Uns alle – die Fans, die Athleten, unseren Partner ÖSV und TEEKANNE – verbindet eine große Leidenschaft: der Wintersport. Die alljährliche Feierlichkeit ist nur ein Teil des Ausdrucks unserer Passion. Wir sind sehr stolz, dass unsere Trophäe unter den Skistars ein hohes Ansehen genießt.” Die vergebenen Siegestrophäen sind aus echtem und vergoldetem Silber gefertigt. Ihr Wert beläuft sich auf EUR 4.000,- pro Stück.

Die Gewinner der Saison 2015/2016

Kategorie Alpin Herren: Marcel Hirscher

Hirscher (27) gibt Gas – 5 große Kristallkugeln, dutzende Goldmedaillen und Olympisches Silber zählt der österreichische Ski-Superstar zu seinen Auszeichnungen. Doch der Erfolg ist dem Weltskistar nicht zu Kopf gestiegen. Nicht zuletzt, weil er die Phrase „Heute hero, morgen zero“ zum Leitprinzip zählt, haben ihn Österreicherinnen und Österreicher heuer zum fünften Mal auf der Beliebtheitsskala ganz nach oben katapultiert. Stolz nahm Hirscher auch heuer die “Goldene Teekanne” entgegen.

Kategorie Alpin Damen: Anna Veith

Zum ersten Mal als Veith, insgesamt aber zum vierten Mal als Skistar nahm Anna Veith (ehemals Fenninger) die Goldene Teekanne entgegen. Die Weltmeisterin im Super-G, Olympiasiegerin (im Jahr 2014), Doppel-Weltmeisterin (2015) und zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin zählt seit Jahren zu den Lieblingen der Österreicher. Ihre Fans fieberten dieses Jahr mit ihrem Skistar bei ihren ersten Schwüngen auf Skiern, nach dem Trainingssturz in Sölden vor knapp einem Jahr, mit. Bis zum offiziellen Comeback ist es noch ein weiter Weg. Doch auf diesem hat Anna stets ihre Fans an der Seite, die sie heuer zum vierten Mal infolge mit der “Goldenen Teekanne“ zur Heldin ihrer Herzen machten.

Kategorie Nordische Disziplin: Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer (26) ist ein Ausnahmetalent. Bereits mit 16 Jahren gewann der Tiroler seinen ersten Weltcup. Es folgten sechs WM-Titel (davon 5 im Team), dreimal Gold mit der Mannschaft bei der Skiflug-WM, je zweimal der Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee, Olympiagold mit dem Team und zweimal Bronze allein. Mit insgesamt 53 Weltcupsiegen zählt er zu den erfolgreichsten Skispringern aller Zeiten. Seine lockere, besonnene und sympathische Art würdigten Österreicher heuer zum sechsten Mal mit der „Goldenen Teekanne“.

Newcomer of the Year: Marco Schwarz

Gemeinsam mit dem ÖSV vergibt die TEEKANNE auch heuer den Preis für den „Newcomer des Jahres“. Die “Silberne Teekanne” für die Saison 2015/16 ging an Marco Schwarz (21), dem vielversprechenden Nachwuchstalent der heimischen Skirennwelt. Zu seinen bisher größten internationalen Erfolgen zählt Schwarz zwei Drittplatzierungen, beim Weltcup im Slalom von Madonna di Campiglio und beim Slalom in Naeba. Auf Marcos weitere Karriere darf man gespannt sein, so die Silberne Teekanne bereits oftmals der Startpunkt einer Bilderbuchkarriere war.

Weitere Informationen rund um die Goldene Teekanne 2015/2016 und den Event finden sie unter www.goldeneteekanne.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8237

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Michael Lehrer, TEEKANNE Österreich GmbH

Münchner Bundesstr. 120, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 662 435501-0, Fax: +43 (0) 662 435501-43

E-Mail: michael.lehrer @ teekanne.at



Azra Ibrahimovic, Grayling Austria GmbH

Siebensterngasse 31, A-1070 Wien

Tel.: +43 (0)1 524 43 00-23, E-Mail: azra.ibrahimovic @ grayling.com