9. Oktober – Tag der offenen Hoteltür: Einladung

Wien (TP/OTS) - Es ist soweit! Am Sonntag, 9. Oktober, öffnen fast 200 Hotels österreichweit ihre Türen und bitten Vertreter Ihrer Redaktion zu einem abwechslungsreichen Programm. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen von 11 bis 16 Uhr: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Im direkten Gespräch erfahren Sie alles über sichere Arbeitsplätze, internationale Perspektiven und das Aus- und Weiterbildungsangebot der österreichischen Qualitätshotellerie.

Burgenland

AVITA RESORT, Thermenplatz 1, Bad Tatzmannsdorf

FALKENSTEINER BALANCE RESORT STEGERSBACH,Panoramaweg 1, Stegersbach LARIMAR HOTEL THERME SPA, Panoramaweg 2, Stegersbach

ST. MARTINS THERME & LODGE, Im Seewinkel 1, Frauenkirchen

VILA VITA HOTEL UND FERIENDORF PANNONIA, Storchengasse 1, Pamhagen

Kärnten

ALMDORF SEINERZEIT, Vorderkoflach 36, Patergassen

FALKENSTEINER HOTEL & SPA CARINZIA, Tröpolach 156, Hermagor FALKENSTEINER HOTEL CRISTALLO, Katschberghöhe 6, Rennweg

HOLIDAY INN VILLACH, Europaplatz 2, Villach

HOTEL CITY VILLACH, Bahnhofplatz 3, Villach

HOTEL ESCHENHOF, Wasserfallweg 12, Bad Kleinkirchheim

HOTEL SCHLOSS SEEFELS, Töschling 1, Pörtschach

HOTEL WARMBADERHOF, Kadischenallee 22 – 24, Warmbad-Villach

HOTEL ZUR POST, Hauptstraße 58, Döbriach

ROMANTIK HOTEL POST, Hauptplatz 26, Villach

SEEPARK HOTEL - CONGRESS & SPA, Universitätsstraße 104, Klagenfurt am Wörthersee

THERMENHOTEL KARAWANKENHOF, Kadischenallee 27, Warmbad-Villach WERZER'S HOTEL RESORT PÖRTSCHACH, Werzerpromenade 8, Pörtschach

Niederösterreich

ARTE HOTEL KREMS, Dr. Karl Dorrekstraße 23, Krems an der Donau BERGHOTEL TULBINGERKOGEL, Tulbingerkogel 1, Mauerbach

COLLEGE GARDEN HOTEL, Johann-Strauß-Straße 2, Bad Vöslau

DAS SCHLOSS AN DER EISENSTRASSE, Am Schlossplatz 1, Waidhofen/Ybbs GARTENHOTEL PFEFFEL, Zur Himmelsstiege 122, Dürnstein

HOTEL ALTES KLOSTER, Fabriksplatz 1a, Hainburg a. d. Donau

HOTEL ALTHOF RETZ, Althofgasse 14, Retz

HOTEL DREI KÖNIGSHOF, Hauptstraße 29 – 31, Stockerau

HOTEL KRAINERHÜTTE, Helenental 41, Baden

HOTEL RESTAURANT HÖLDRICHSMÜHLE, Gaadner Straße 34, Hinterbrühl HOTEL SCHNEEBERGHOF, Wiener Neustädter Straße 24, Puchberg

HOTEL SCHWARZ ALM, Almweg 1, Zwettl

HOTEL THERME LAA SUPERIOR, Thermenplatz 1, Laa an der Thaya LANDHOTEL WACHAU, Luberegg 20, Emmersdorf

RELAXRESORT KOTHMÜHLE, Kothmühle 1, Neuhofen a. d. Ybbs

WINE & SPA RESORT LOISIUM, Loisium Allee 2, Langenlois

Oberösterreich

ARCOTEL NIKE, Untere Donaulände 9, Linz

AUSTRIA TREND HOTEL SCHILLERPARK, Rainerstraße 2 – 4, Linz BOUTIQUE HOTEL HAUSER, Bäckergasse 7, Wels

COURTYARD BY MARRIOTT LINZ, Europaplatz 2, Linz

FALKENSTEINER HOTEL & SPA BAD LEONFELDEN, Wallseerstraße 10, Bad Leonfelden

HERITAGE.HOTEL HALLSTATT, Landungsplatz 101, Hallstatt

HOTEL ALEXANDRA, Dr. Schauerstraße 21 – 23, Wels

HOTEL GÖSSERBRÄU, Kaiser-Josef-Platz 27, Wels

HOTEL MAXLHAID, Maxlhaid 9, Wels

HOTEL MIRAVERDE, EUROTHERMENRESORT BAD HALL, Parkstraße 4, Bad Hall HOTEL PARADISO, EUROTHERMENRESORT BAD SCHALLERBACH, Promenade 1, Bad Schallerbach

HOTEL PLOBERGER, Kaiser-Josef-Platz 21, Wels

HOTEL ROYAL, EUROTHERMENRESORT BAD ISCHL, Voglhuberstraße 10, Bad Ischl

HOTEL-SEEGASTHOF OBERNDORFER, Hauptstraße 18, Attersee

LEADING FAMILY HOTEL & RESORT DACHSTEINKÖNIG, Nr. 851, Gosau ROMANTIKHOTEL IM WEISSEN RÖSSL, Markt 74, St. Wolfgang STEIGENBERGER HOTEL LINZ, Am Winterhafen 13, Linz

VILLA SEILERN VITAL RESORT, Tänzlgasse 11, Bad Ischl

VITALHOTEL & THERME GEINBERG, Thermenplatz 1, Geinberg

Salzburg

ALPINA FAMILY, SPA & SPORTHOTEL, Alpendorf 8, St. Johann im Pongau AMIAMO FAMILOTEL ZELL AM SEE Salzachtal Bundesstraße 20, Zell am See ARCOTEL CASTELLANI SALZBURG, Alpenstraße 6, Salzburg

ART HOTEL BLAUE GANS, Getreidegasse 41 – 43, Salzburg

AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA SALZBURG, Rainerstraße 31, Salzburg AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTE, Münchner Bundesstraße 114, Salzburg

AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST, Bundesstraße 4, Wals bei Salzburg DER SALZBURGERHOF, Kaiser Franz Platz 1, Bad Hofgastein

GROSSARLER HOF, Unterberg 122, Großarl

HOLZHOTEL FORSTHOFALM, Hütten 37, Leogang

HOTEL ALPENDORF, Alpendorf 9, St. Johann im Pongau

HOTEL ALTSTADT RADISSON BLU, Judengasse 15/Rudolfskai 28, Salzburg HOTEL AMMERHAUSER, Dorfstraße 1, Anthering

HOTEL EDELWEISS GROSSARL, Unterberg 83, Großarl

HOTEL GOLDENER HIRSCH, Getreidegasse 37, Salzburg

HOTEL GUT BRANDLHOF, Hohlwegen 4, Saalfelden

HOTEL JAGDHOF, Schlossstraße 1, Hof bei Salzburg

HOTEL SCHLOSS FUSCHL, Schlossstraße 19, Hof bei Salzburg

HOTEL SCHLOSS MÖNCHSTEIN, Mönchsbergpark 26, Salzburg

HOTEL ÜBERGOSSENE ALM, Sonnberg 23, Dienten

PRIVATHOTEL DER SALZBURGER HOF, Kaiserschützenstraße 1, Salzburg ROMANTIKHOTEL "DIE GERSBERG ALM", Gersberg 37, Salzburg ROMANTIKHOTEL GMACHL, Dorfstraße 14, Elixhausen

SHERATON GRAND SALZBURG, Auerspergstraße 4, Salzburg

SPA & VITALRESORT WELLNESSHOTEL EGGERWIRT, Kaltbachstraße 5, St. Michael im Lungau

SPORTHOTEL ALPENBLICK, Alte Landesstraße 6, Zell am See

TAUERN SPA ZELL AM SEE - KAPRUN , Tauern Spa Platz 1, Kaprun

Steiermark

AQI HOTEL SCHLADMING, Coburgstraße 54, Schladming

AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA GRAZ, Bahnhofgürtel 89, Graz FALKENSTEINER HOTEL & ASIA SPA LEOBEN , In der Au 1, Leoben FALKENSTEINER HOTEL & SPA BAD WALTERSDORF, Bad Waltersdorf 351, Bad Waltersdorf

G`SUND UND NATUR HOTEL DIE WASNERIN, Sommersbergseestraße 19, Bad Aussee

HARRY'S HOME GRAZ, Pachern Hauptstraße 95, Hart bei Graz

HÖFLEHNER NATUR- UND WELLNESSHOTEL, Gumpenberg 2, Haus

HOTEL ERZHERZOG JOHANN, Kurhausplatz 62, Bad Aussee

HOTEL RAMADA GRAZ, Seering 10, Unterpremstätten bei Graz

HOTEL SPIRODOM ADMONT, Eichenweg 616, Admont

LOISIUM WINE & SPA RESORT SÜDSTEIERMARK, Am Schlossberg 1a, Ehrenhausen

MONDI HOLIDAY SEEBLICKHOTEL GRUNDLSEE, Archkogl 31, Grundlsee NATURHOTEL SCHLOSS KASSEGG, Hocherb 18, St. Gallen

QUELLENHOTEL HEILTHERME BAD WALTERSDORF, Thermenstraße 111, Bad Waltersdorf

RETTER SEMINAR HOTEL RESTAURANT, Pöllauberg 88, Pöllauberg VULKANLANDHOTEL LEGENSTEIN, Bairisch Kölldorf 14, Bad Gleichenberg

Tirol

AQUA DOME TIROL THERME LÄNGENFELD, Oberlängenfeld 140, Längenfeld ARLBERG1800 RESORT, St. Christoph 1, St. Christoph

AUSTRIA CLASSIC HOTEL BINDERS INNSBRUCK, Dr. Glatz Straße 20, Innsbruck

AUSTRIA TREND HOTEL ALPINE RESORT FIEBERBRUNN, Lindau 18, Fieberbrunn AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS INNSBRUCK, Rennweg 12a, Innsbruck BERGLAND DESIGN- UND WELLNESSHOTEL, Dorfstraße 114, Sölden

BEST WESTERN PREMIER KAISERHOF, Hahnenkammstraße 5, Kitzbühel BIO-HOTEL STANGLWIRT, Kaiserweg 1, Going am Wilden Kaiser

CENTRAL SPA HOTEL SÖLDEN, Auweg 3, Sölden

DAS PFANDLER, Nr. 12, Pertisau

DER WIESENHOF, Nr. 9, Pertisau

HOTEL ALTE POST, Dorfstraße 21, Fieberbrunn

HOTEL FISCHER AM SEE, Fischer am See 1, Heiterwang

HOTEL KITZSPITZ, Reith 18, St. Jakob/Pillersee

HOTEL RAMADA INNSBRUCK TIVOLI, Olympiastrasse 41, Innsbruck

JUFFING HOTEL & SPA, Hinterthiersee 79, Thiersee

LANDHOTEL STRASSERWIRT, Strass 85, St. Ulrich am Pillersee

LEADING FAMILY HOTEL & RESORT ALPENROSE, Danielstraße 3, Lermoos POSTHOTEL ACHENKIRCH, Nr. 382, Achenkirch

RASMUSHOF HOTEL KITZBÜHEL, Hermann Reisch Weg 15, Kitzbühel SPORTHOTEL ALPENROSE WELLNESS RESIDENZ, Mühltalweg 10, Maurach am Achensee

SPORTHOTEL FONTANA, Lindau 15, Fieberbrunn

TRAVEL CHARME FÜRSTENHAUS AM ACHENSEE, Pertisau Nr. 63, Pertisau

Vorarlberg

ALPENHOTEL KÜREN, Wäldelestraße 44, Hirschegg

DER KLEINWALSERTALER ROSENHOF, An der Halde 15, Mittelberg

HALLER'S GENUSS & SPA HOTEL, Von Klenze Weg 5, Mittelberg

HOTEL GASTHOF KRONE, Am Platz 185, Hittisau

HOTEL RESTAURANT MOHREN, Stiegstraße 17, Rankweil

HOTEL ZIMBA, Veltlinerweg 2, Schruns

SEEHOTEL AM KAISERSTRAND, Am Kaiserstrand 1, Lochau

SPORTHOTEL DOMIG, Nr. 92, Faschina

SPORTHOTEL SILVRETTA MONTAFON, Dorfstraße 11b, Gaschurn

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN, Mozartstraße 2, Dornbirn

Wien

25HOURS HOTEL BEIM MUSEUMSQUARTIER, Lerchenfelder Straße 1 - 3 ADAGIO VIENNA CITY, Uraniastraße 2

ARCOTEL KAISERWASSER WIEN, Wagramer Straße 8

ARCOTEL WIMBERGER, Neubaugürtel 34 - 36

ATLANTIS HOTEL VIENNA, Wurzbachgasse 21

AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS, Rechte Wienzeile 93 - 95

AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA, Kärntnerstraße 32 - 34

AUSTRIA TREND HOTEL BEIM THERESIANUM, Favoritenstraße 52

AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI, Gutheil-Schodergasse 7b

AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO, Rennweg 99

AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA WIEN, Kärntner Straße 18

AUSTRIA TREND HOTEL LASSALLE, Engerthstraße 173 - 175

AUSTRIA TREND HOTEL MESSE PRATER WIEN, Messestraße 2

AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE, Schlossallee 8

AUSTRIA TREND HOTEL PARKHOTEL SCHÖNBRUNN, Hietzinger Hauptstraße 10 -20

AUSTRIA TREND HOTEL RATHAUSPARK, Rathausstraße 17

AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN VIENNA, Rennweg 16

AUSTRIA TREND HOTEL SCHLOSS WILHELMINENBERG, Savoyenstraße 2 BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE, Hackengasse 20

COURTYARD BY MARRIOTT WIEN SCHÖNBRUNN, Schönbrunner Schloßstraße 38 – 40

FALKENSTEINER HOTEL WIEN MARGARETEN, Margaretengürtel 142

GRAND HOTEL WIEN, Kärntner Ring 9

HILTON VIENNA, Am Stadtpark 1

HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT, Handelskai 269

HILTON VIENNA PLAZA, Schottenring 11

HOTEL 1**** GARTENHOTEL ALTMANNSDORF, Hoffingergasse 26 – 28 HOTEL AM PARKRING, Parkring 12

HOTEL BRISTOL, THE LUXURY COLLECTION, Kärntner Ring 1

HOTEL DAS TIGRA, Tiefer Graben 14 - 20

HOTEL DONAUWALZER, Hernalser Gürtel 27

HOTEL IBIS WIEN MARIAHILF, Mariahilfergürtel 22 - 24

HOTEL IMPERIAL, THE LUXURY COLLECTION, Kärntner Ring 16

HOTEL INTERCONTINENTAL WIEN, Johannesgasse 28

HOTEL LAMÉE, Rotenturmstraße 15

HOTEL MERCURE JOSEFSHOF WIEN, Josefsgasse 4 - 6

HOTEL MERCURE SECESSION WIEN, Getreidemarkt 5

HOTEL MERCURE WIEN WESTBAHNHOF, Felberstraße 4

HOTEL SACHER WIEN, Philharmonikerstraße 4

HOTEL SANS SOUCI WIEN, Burggasse 2

HOTEL SCHANI WIEN, Karl-Popper-Straße 22

HOTEL TOPAZZ, Lichtensteg 3

HOTEL ZEITGEIST VIENNA, Sonnwendgasse 15

IBIS STYLES WIEN CITY, Döblinger Hauptstraße 2

IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA HOTEL, Ungargasse 60

INTER CITY HOTEL WIEN, Mariahilfer Straße 122

LE MÉRIDIEN VIENNA, Opernring 13 - 15

MELIÁ VIENNA, Donau City Straße 7

MERCURE GRAND HOTEL BIEDERMEIER WIEN, Landstraßer Hauptstraße 28 MERCURE VIENNA FIRST, Desider Friedmann Platz 2

NOVOTEL SUITES WIEN CITY DONAU, Radingerstraße 2

NOVOTEL WIEN CITY, Aspernbrückengasse 1

PALAIS COBURG RESIDENZ, Coburgbastei 4

PALAIS HANSEN KEMPINSKI VIENNA, Schottenring 24

PARK HYATT VIENNA, Am Hof 2

RAINERS HOTEL, Gudrunstraße 184

RENAISSANCE WIEN HOTEL, Linke Wienzeile/Ullmannstrasse 71

ROOMZ VIENNA - BUDGET DESIGN HOTEL, Paragonstraße 1

SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM, Praterstraße 1

STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF WIEN, Herrengasse 10

THE RITZ CARLTON VIENNA, Schubertring 5 - 7

VIENNA MARRIOTT HOTEL, Am Parkring 12a

MACH KARRIERE IM HOTEL, die größte Ausbildungsoffensive des österreichischen Tourismus mit dem Tag der offenen Hoteltür als Höhepunkt wird u.a. unterstützt von AMS, Sozialministerium, BMWFW, hogast, hollu, Europäische Reiseversicherung, American Express, Segafredo, TransGourmet, ncm.at und BTV Bank für Tirol und Vorarlberg.

Martin Stanits

Leiter Public Affairs & Research

martin.stanits @ oehv.at