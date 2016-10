Neues Volksblatt: "Richtungsänderung" von Markus EBERT

Ausgabe vom 8. Oktober 2016

Linz (OTS) - Wenn man so will, konnte Finanzminister Hans Jörg Schelling mit seinem gestrigen Referat am Gemeindetag in Klagenfurt eine Aufwärmrunde für seine nächst-

wöchige Budgetrede drehen. Denn sein seit seinem Amtsantritt gepredigtes Credo — „Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem“ — hat er auch den Bürgermeistern und Gemeindevertretern ins Stammbuch geschrieben: Er wolle auf keinen Fall, dass zulasten der Kinder und Enkelkinder noch mehr Schulden gemacht würden „als wir ohnehin schon haben“, so Schellings Kernsatz, der freilich vor den Gemeinden noch ganz andere Adressaten hat. Das Nachdenken des SPÖ-Kanzlers über eine höhere öffentliche Verschuldung als ein Weg in der Wirtschaftspolitik mag den ÖVP-Finanzminister wohl besonders in Mark und Bein getroffen haben.

Tatsächlich sind die Gemeinden sicher nicht die Hauptschuldigen an dem von Schelling oft apostrophierten öffentlichen Ausgabenproblem. Wer die Debatten um Verwaltungs- und andere Reformen aufmerksam verfolgt, weiß, dass die Republik insbesondere unter einer ausgeprägten Schrebergartenmentalität leidet, die den Blick auf das große Ganze ziemlich vernebelt.

Aber, so heißt es bekanntlich: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Dass eine Richtungsänderung notwendig ist, steht außer Streit — aber es braucht den Schritt vom Denken zum Tun.

