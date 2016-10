„IM ZENTRUM“: Wer fürchtet sich vor CETA?

Am 9. Oktober um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das heiß umstrittene Handelsabkommen der EU mit Kanada scheint in der Zielgeraden. Hat die von der EU-Kommission vorgelegte Zusatzerklärung den Konflikt entschärft? Bundeskanzler Christian Kern will den Text jetzt einmal genau auf Rechtsverbindlichkeit hin analysieren. Die Kritiker sehen die brisanten Punkte nicht entschärft. Auch in der SPÖ formiert sich weiter Widerstand gegen den Pakt. Wird er trotzdem beschlossen? Was steht überhaupt im 1.600 Seiten dicken Handelsvertrag? Und ist CETA nicht TTIP durch die Hintertür? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 9. Oktober 2016, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher „IM ZENTRUM“:

Christoph Matznetter

Wirtschaftssprecher, SPÖ

Werner Amon

Generalsekretär, ÖVP

Harald Vilimsky

EU-Abgeordneter, FPÖ

Michel Reimon

EU-Abgeordneter, Die Grünen

Elisabeth Christen

Außenhandelsexpertin WIFO

Martin Kocher

Direktor Institut für Höhere Studien, IHS

