Der Quality Leadership Circle: Cloud Computing – Fluch oder Segen?

Strategien, Chancen und Risiken von Cloud Computing in Unternehmen

Wien (OTS) - Am 5. Oktober 2016 fand in Wien der dritte Quality Leadership Circle statt. Er stand im Zeichen des kontroversiellen Themas „Cloud Computing“. Eine namhaft besetzte Runde IT-Verantwortlicher österreichischer und internationaler Unternehmen diskutierte Strategien, Chancen und Risiken der Einführung von Cloud Computing in Unternehmen.

„Der Megatrend Cloud ist längst gelebte Realität und zählt zweifellos zu den gegenwärtigen Motoren der IT in Hinblick auf Digitalisierung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle“, fasst Wolfgang Fröhlich, Mitglied der ANECON Geschäftsleitung, zusammen. Als zentrale Treiber der Entwicklung sieht er die steigende Relevanz von Cloud-Transformationen und das Entstehen von Hybrid-Clouds. Mit Blick in die Zukunft, stimmt Wolfgang Fröhlich mit den Prognosen von Analysten überein: „Das Marktwachstum für Cloud Computing bleibt in den nächsten Jahren ungebremst. Einflussfaktor ist die verstärkte Nutzung von Applikationen und Plattform-Services aus der Cloud. Bereiche, in denen es für Großunternehmen und dem öffentlichen Sektor wirklich interessant wird.“

Horst Bratfisch, Leiter Anwendungsentwicklung der Österreichischen Post AG, griff in seinem Vortrag die oft zögerliche Annährung an das Thema auf: „Cloud Computing ist kein Hype mehr. Meiner Ansicht nach bleibt die Cloud für Unternehmen das bestimmende IT-Thema der nächsten Jahre.“ Horst Bratfisch weiter: „In der Österreichischen Post AG haben wir den erfolgreichen Einstieg bereits geschafft und Cloud Computing ist heute der zentrale Enabler der digitalen Transformation. Es ermöglicht uns in hoher Geschwindigkeit modernste Cloud Services ins Unternehmen und somit zu unseren Endkunden zu tragen.“ Zur Diskussion „Fluch oder Segen“ meint er: „Für mich stellt das Thema einen Paradigmenwechsel innerhalb der IT dar. Und wie man weiß, werden Paradigmenwechsel immer von heftigen Diskussionen begleitet.“

Übereinstimmung herrschte in der Einschätzung, dass es sich um mehr als einen zusätzlichen IT-Aspekt handelt. Im Zusammenhang mit dem Thema DevOps – dem optimierten unternehmensinternen Prozess der Einführung neuer IT-Applikationen und Lösungen – wird Cloud Computing neue Möglichkeiten zur Effizienzsteuerung bieten. Das ein solcher Kulturwandel Reibungsflächen und gleichzeitig Innovationen Raum bietet, stand in der Diskussion außer Zweifel.

