GRÜNE KÄRNTEN: „Gemeinsam sind wir Kärnten“

Landesrat Rolf Holub betont Chancen für Kärnten am 10. Oktober

Klagenfurt (OTS) - Der Grüne Landesrat Rolf Holub hebt insbesondere die Chance der gemeinsamen Zukunftsgestaltung Kärntens am 10. Oktober hervor: „Nur gemeinsam werden wir die großen politischen Herausforderungen in Kärnten lösen können. Gemeinsam haben wir es mit der Zukunftskoalition geschafft, die drohende Landespleite infolge der HETA-Problematik abzuwenden. Und gemeinsam schaffen wir es nach der erfolgten Vergangenheitsbewältigung nun auch Zukunftshoffnung für Kärnten zu geben. Gemeinsam arbeiten wir am Demokratiepaket, der Aufgaben- und Verwaltungsreform, am neuen Naturschutzgesetz und werden mit dem Mobilitätsmasterplan und Energiemastern auch verstärkte Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz umsetzen“, so LR Rolf Holub.

Auch die Landessprecherin der Grünen in Kärnten, Marion Mitsche, betont: „Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Nur gemeinsam sind wir Kärnten.“ Sie fordert: „der Begriff der Heimat darf in Kärnten nicht länger durch rechte Politiker und Vereinigungen vereinnahmt werden. `Heimat´ muss endlich aus dem rechten Eck geholt werden. So wie wir in dieser Zeit des Gedenkens auch hoffen, einen Weg zur Bewältigung unserer finanziellen Altlasten zu finden, so müssen wir auch geistige Altlasten, die Kärnten ebenfalls geschadet haben, hinter uns lassen.“

Ein besonderes Anliegen sei den Grünen in Kärnten die Versöhnung der Volksgruppen, so Mitsche: „Ich bin als Grüne stolz auf meine Heimat Kärnten. Für mich bedeutet das eine Würdigung aller Menschen, die hier gemeinsam leben und ihren Teil dazu beitragen, Kärnten wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch zu gestalten und zu stärken – ungeachtet ihrer Herkunft, Sprache, Religion oder sexueller Orientierung.“

"Der 10. Oktober ist ein Feiertag ALLER Kärntnerinnen und Kärntner. Das Verbindende, das Gemeinsame und das, was uns alle zusammenhält muss in den Vordergrund gestellt werden. Auf gar keinen Fall darf der Landesfeiertag dazu missbraucht werden, um alte, unbegründete Ängste oder sonstige negative Gefühle, die jeglicher Grundlage entbehren, künstlich zu schüren," so die Grüne Volksgruppensprecherin im Landtag Zalka Kuchling.

