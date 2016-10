TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 10. bis 14. Oktober 2016

Montag, 10/10/2016

- Brüssel: Europäische Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit - Erste Plenarsitzung

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-platform





Montag, 10/10/2016 – Donnerstag, 13/10/2016

Europäische Woche der Regionen und Städte 2016

Ort: Brüssel

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-week-regions-and-cities





Montag, 10/10/2016 - Dienstag, 11/10/2016

- Barcelona: Konferenz: Women for the Mediterranean

Link: http://ufmsecretariat.org/third-ufm-high-level-conference





Dienstag, 11/10/2016

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Parlamentspräsident Schulz und Ratspräsident Tusk am Sitz der EU Kommission

Zeit: 13.30 Uhr

- Wien: New Paths to Social Inclusion for Safer Cities

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010

Zeit: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr

Link: https://ec.europa.eu/austria/events/7th-conference-global

Mittwoch, 12/10/2016

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr





- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker trifft Parlamentspräsident Schulz

Zeit: 16.00 Uhr

- Wien: Smart cities, innovative technologies in support of intelligent cities

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010

Zeit: 9.00 Uhr – 18.30 Uhr

Link: https://ec.europa.eu/austria/events/smart-cities-innovative

Donnerstag, 13/10/2016

- Brüssel: Renovate Europe Day 2016

https://europa.eu/newsroom/events/renovate-europe-day-2016

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

