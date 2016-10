„Pressestunde“ mit Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, Bundesminister für Justiz, ÖVP

Am 9. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aufhebung der Bundespräsidentenstichwahl durch den Verfassungsgerichtshof, Wahl-Wiederholungs-Ankündigung, schließlich Wahl-Verschiebung, redselige Verfassungsrichter, Diskussion über die Laiengerichtsbarkeit im Gefolge des Grazer Amokfahrer-Prozesses, Kronzeugenregelung, Korruptionsbekämpfung – die Liste der Themen, mit denen Justizminister Wolfgang Brandstetter aktuell konfrontiert ist, wird immer länger. Wie sieht Brandstetter die Position des Verfassungsgerichtshofs? Was möchte er bei den Geschworenengerichten ändern? Welche Reformen im Justizbereich sind dringlich? Und wie sieht er die Zusammenarbeit in der Regierungskoalition? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. Oktober 2016, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger

„profil“

und

Wolfgang Geier

ORF

