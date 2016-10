SJ-Herr: „Flüchtlingsbetreuung ist nix, womit man Gewinn scheffeln sollte!“

Private Versorger-Firma ORS verdoppelt Gewinn auf Kosten der Allgemeinheit - Sozialistische Jugend fordert Ende der Auslagerung an Private

Wien (OTS) - „Flüchtlingsbetreuung muss gut ausfinanziert sein. Doch Dank ÖVP und Ernst Strasser zahlt die Allgemeinheit nicht nur für die Betreuung, sondern verhilft einem privaten Unternehmen auch noch zu einem ordentlichen Batzen Gewinn!“, kritisiert Julia Herr, nachdem ORS Service GmbH heute den Firmen-Gewinn bekannt gegeben hat. Das Unternehmen, welches zuletzt wegen katastrophaler Zustände im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen bekannt wurde, steigerte den Gewinn von einer auf 2,5 Millionen Euro.

Für Herr hat Flüchtlingsbetreuung nichts in der Privatwirtschaft verloren. „Hier muss das Wohl der Menschen an oberster Stelle stehen. Bei einem gewinnorientierten Unternehmen geht es aber in erster Linie um einen größtmöglichen Profit!“, erklärt Herr. Sie fordert daher das Ende der Auslagerung von zentralen staatlichen Aufgaben an Unternehmen. „Sonst landet ein erheblicher Teil der aufgewendeten Steuermittel nicht dort, wo sie benötigt werden, sondern in den Taschen von Wenigen“, so Herr.

Wie ein solches System versagen kann, zeigte sich im Laufe des letzten Jahres, als tausende Flüchtlinge im überfüllten Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, welches von ORS betreut wurde und wird, unter freiem Himmel und unter schrecklichen hygienischen Zuständen hausen mussten.

