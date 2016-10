10.Okt.: Tag der Mentalen Gesundheit: Psychische Beschwerden sind die neuen Volkskrankheiten - Gesundheitsförderung kann dem Entgegenwirken

Auch psychischen Beeinträchtigungen kann entgegengewirkt werden, der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) setzt dabei auf mehreren Ebenen an

Psychische Beeinträchtigungen auf dem Vormarsch

Laut der aktuellen Österreichischen Gesundheitsbefragung (veröffentlicht 2015) berichteten 10 % der Frauen und 6 % der Männer, dass sie innerhalb der letzten 12 Monate unter Depressionen litten.

21 % der Bevölkerung geben an, in den letzten zwei Wochen zumindest an manchen Tagen durch Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit beeinträchtigt gewesen zu sein, 10,5 % der Bevölkerung fühlten sich in den letzten zwei Wochen an mehr als der Hälfte der Tage Müde oder hatten das Gefühl, wenig Energie zu haben.

Rund 900.000 Menschen nehmen in Österreich wegen psychischer Beschwerden Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch. Eine psychische Erkrankung ist mittlerweile der häufigste Grund für die Zuerkennung einer Invaliditätspension.

Es kann alle treffen

Niemand ist gefeit davor, von psychischen Beeinträchtigungen betroffen zu sein. Lebenskrisen, Stress oder Arbeitslosigkeit können Auslöser sein. Sehr oft kommen auch mehrere Belastungsfaktoren zusammen. Und es kann alle treffen: Jung und Alt.

Menschen mit geringer Bildung und niedrigem Einkommen

Aber es gibt auch Unterschiede: Menschen mit geringem Einkommen oder niedrigerem Bildungsabschluss sind öfter betroffen als solche mit hohem. „Der Erhalt der psychosozialen Gesundheit sowie die Schaffung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit sind deshalb zentrale Schwerpunkte des FGÖ, die wir mit Kooperationspartnern umsetzen“, betont Klaus Ropin, der Leiter der österreichischen Förder- und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung.

Gesundheitsförderung kann viel dazu beitragen, die in Österreich lebenden Menschen gesund zu erhalten

„Viele Belastungsfaktoren haben Einfluss auf die psychosoziale Gesundheit. Um diese zu fördern, muss aus Sicht des FGÖ auf mehreren Ebenen angesetzt werden. Das spiegelt sich auch in den Förderprojekten und eigenen Initiativen des FGÖ wider“, so Ropin.

Nicht nur Psycho, auch Sozial

Ganz bewusst nennt der FGÖ seinen Schwerpunkt „Psychosoziale Gesundheit“. Der Mensch ist ein soziales Wesen: Gemeinschaft, Freundschaft, Nachbarschaft, gemeinsames Tun, Hilfe anbieten und anneh¬men, ist Voraussetzung für unsere soziale und psychische Gesundheit und genauso wichtig wie gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung.

Ein amerikanisches Forscherteam hat die Auswirkungen von Einsamkeit auf das Sterblichkeitsrisiko erforscht. Demnach ist Einsamkeit genauso ungesund wie Rauchen. Sozial aktive Menschen, so ihr Fazit, können sich im Schnitt über ein längeres Leben freuen als Einzelgänger/innen.

„Wer sich in eine Gemeinschaft eingebunden fühlt, Unterstützung vom Umfeld bekommt – sei es Zuwendung oder Hilfestellungen -, die Möglichkeit hat, sich sinnvoll in eine Gemeinschaft einzubringen schafft es auch besser, auf sich selbst zu achten und kann Belastungen besser bewältigen“, erklärt Gerlinde Rohrauer-Näf, für den Bereich Psychosoziale Gesundheit verantwortliche Gesundheitsreferentin beim FGÖ, den großen Einfluss von sozialen Beziehungen.

Die aktuell laufende Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ zeigt, wie soziale Netze gestärkt werden können. Zielgruppen sind dabei Menschen, die sich in einer Lebensphase befinden, wo man besonders auf Unterstützung angewiesen ist. Projektleiterin Rohrauer-Näf betont: „Wir möchten dazu beitragen, dass Schwangere und Familien mit Kleinkindern sowie ältere Menschen sich einbringen und ihre sozialen Netze stärken können.“

Zwei innovative Beispiele (Waldviertel und Frastanz) zeigen, wie das gelingen kann. Eine Beschreibung und Pressefotos finden Sie in dieser OTS-Aussendung www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160929_OTS0067/

Kindergärten und Schulen: Man muss früh ansetzen.

Aktuelle Studienergebnisse aus Österreich weisen darauf hin, dass schon jede/r fünfte Jugendliche von psychischen Problemen betroffen ist. Und auch hier gibt es einen sozialen Gradienten: Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status weisen ein nachteiligeres Gesundheitsverhalten als andere Jugendliche auf.

FGÖ geförderte Projekte in Kindergärten, Schulen und überbetrieblichen Lehrlings-Ausbildungsstätten stärken Kinder und Jugendliche. Eine insbesondere wichtige Phase ist der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Gesundheitsfördernden Aktivitäten in den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen schaffen die Voraussetzung für die psychosoziale Gesundheit und mehr gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Es gilt, die Ressourcen zu stärken für einen positiven Umgang mit Konflikten, Diversität, Gesundheitskompetenz und Selbstwirksamkeit.

Mehr als ein Apfel - Betriebliche Gesundheitsförderung

Aufgrund des Leistungsdrucks und der Mehrfachbelastung, die die westliche Gesellschaft prägt, steigen psychische Belastungen an. Laut einer Erhebung zu Arbeitsbedingungen in Europa leiden viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unter einer hohen Arbeitsintensität und berichten über geringe Selbstbestimmung sowie eine hohe Arbeitsplatz- und Beschäftigungsunsicherheit. Fast jede/r sechste Erwerbstätige (16 %) berichtet über Erfahrungen mit negativem Sozialverhalten – wie beispielsweise Gewalt, Mobbing oder sexueller Belästigung. Einerseits kann die Arbeitswelt zu psychischen Belastungen beitragen, andererseits sind Betriebe eine Lebenswelt wo viele Menschen mit Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) sehr gut erreicht werden können und von gesundheitsfördernden Maßnahmen profitieren.

Viele denken dabei vielleicht an einen Gratis-Apfelkorb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, BGF geht aber viel tiefer. Strukturen und Prozesse werden untersucht und gesundheitsförderlich gestaltet. Das kann eine Umgestaltung des Speiseplans in der Betriebskantine sein, Umstellungen des Schichtbetriebs oder Schulungen zu einem wertschätzendes Verhalten seitens der Führungskräfte. Die Erfahrungen zeigen, dass BGF eine win win Situation ist: Unternehmen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren gleichermaßen. Die Beschäftigten durch mehr Gesundheit und Wohlbefinden, die Unternehmen durch höhere Motivation und weniger Krankenstände.

In Österreich sterben dreimal so viel Menschen durch einen Suizid wie durch Verkehrsunfälle

Im Jahr 2014 starben in Österreich 1.313 Personen durch Suizid. Das bedeutet, dass die Zahl der Suizidtoten mehr als dreimal so hoch ist wie beispielsweise jene der Verkehrstoten (430 Tote).

Das Konzept Suizidprävention Austria – auch SUPRA genannt www.bmgf.gv.at/home/suizid – dient als Basis für die Entwicklung einer nationalen Suizidpräventionsstrategie. Der FGÖ ist Teil eines vom Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen unterstützten Expertengremiums, das aktiv an deren Entwicklung beteiligt. Das Ziel ist es, eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Suizidprävention zu verankern.

Der FGÖ fördert Projekte zur Suizidprävention, eine dabei entstandene Website speziell für Jugendliche ist www.bittelebe.at.

