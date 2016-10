Lebensgefährte wegen Verdacht des Mordes an schwangerer Frau und 1-jährigem Kind festgenommen

Wien (OTS) - Am 4. Oktober 2016 erstattete ein 23-jähriger Polizeibeamter außerhalb seiner Dienstzeit eine Abgängigkeitsanzeige. Er gab an, dass seine 25-jährige, schwangere Lebensgefährtin mit dem gemeinsamen Sohn (1 Jahr alt) die Wohnung verlassen hätte und seit dem unauffindbar sei. Da es auch am 6. Oktober 2016 noch keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort der Abgängigen gab, übernahm das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den 23-jährigen Beamten und er wurde zu der Abgängigkeit seiner Lebensgefährtin befragt. Er zeigte sich geständig, die 25-jährige schwangere Frau und den 1-jährigen gemeinsamen Sohn getötet zu haben. Nähere Umstände bzw. Hintergründe zur Tat und zum Motiv sind derzeit noch unklar. Durch das Landeskriminalamt Wien werden die weiteren Vernehmungen und Ermittlungen durchgeführt. Der 23-Jährige wurde festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at