„Sport am Sonntag“ live aus Belgrad

Am 9. Oktober um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. Oktober 2016 um 18.30 Uhr in ORF eins rund um das WM-Qualifikationsspiel Serbien – Österreich (ab 20.15 Uhr live in ORF eins) aus Belgrad mit folgenden Themen:

Marko Arnautovic und Aleksandar Dragovic im Gespräch

Die ÖFB-Teamspieler mit serbischen Wurzeln im großen Interview.

Alte oder neue Heimat? Serbische Österreicher im Zwiespalt Fußball, Integration, Herkunft – 300.000 Menschen mit serbischem Hintergrund leben in Österreich.

WM-Qualifikation: Die schönsten Tore des 2. Spieltags

Formel 1: WM-Duell in Suzuka

Beim Großen Preis von Japan kämpfen Nico Rosberg und Lewis Hamilton um die WM-Führung.

