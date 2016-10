„Thema“ über Zika-Virus in Österreich

Zika-Virus in Österreich – Ungeborenes Baby in Gefahr

Das gefährliche Zika-Virus hat Österreich erreicht. Eine schwangere Frau hat die Diagnose „Infektion durch Zika-Virus“ erhalten. Damit ist ihr Ungeborenes bedroht, mit einem Hirnschaden auf die Welt zu kommen. Die Betroffene ist nicht der erste Fall, insgesamt ist das Virus schon bei mehr als zwanzig Menschen in Österreich diagnostiziert worden. Überträger der gefährlichen Krankheit ist die sogenannte „Tigermücke“. Eine Gelsenart, die sich durch Fernreisen und Klimaerwärmung aus den süd- und südostasiatischen Tropen immer weiter ausbreitet und inzwischen auch schon in Europa gesichtet wurde. „Viren sind die Globalisierungsgewinner“, sagt der österreichische Virologe Erich Tauber. Er gilt als einer der federführenden Impfstoffentwickler gegen das Zika-Virus. „Bis jetzt gibt es keine Therapie gegen die gefährliche Infektion, aber wir arbeiten daran.“ Rike Fochler und Christoph Seibel haben für „Thema“ recherchiert.

Schule fürs Leben – Das „Thema“-Experiment bewegt

Vor zwei Jahren hat „Thema“ ein einzigartiges Schulprojekt gestartet:

Jugendliche des Gymnasiums Rahlgasse sind auf Jugendliche der Neuen Mittelschule Gassergasse getroffen. Fast alle Schülerinnen und Schüler der Gassergasse haben Migrationshintergrund. Einer dieser Schüler war Asip. Vor fünf Jahren ist er mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet, sein Vater ist bei einem Bombenangriff der Taliban getötet worden. In Österreich ist Asips Talent zum Läufer entdeckt worden, er ist Jugendstaatsmeister im 800- und 1000-Meter Lauf geworden. Trotzdem hat den 15-Jährigen immer die Angst des Scheiterns begleitet, vor allem wegen seines sprachlichen Defizits. Doch „Schule fürs Leben“ hat Asips Leben verändert: Heute ist er 17 und macht eine Lehre zum Fitnesstrainer. Die Schauspielerin und Autorin Angela Schneider hat ein Theaterstück über Asip geschrieben, das an mehreren Theatern in Österreich und Deutschland aufgeführt wird. Christoph Feurstein hat Asip zur Premiere in Potsdam begleitet.

Tracht – Zwischen Kommerz und Tradition

„Für mich ist das wie Hallstatt in China“, sagt Trachtenexpertin Gexi Tostmann, als sie mit „Thema“ die Wiener Wiesn besucht: Billigtracht, wohin man schaut. „Was wir hier sehen, ist die Spaßgesellschaft, die wollen eine Hetz haben. Da ist nichts Politisches dabei“, ist Tostmann überzeugt. „Wenn ich mir das in Wien anschaue, dort passt das gut hin, aber zu uns sicher nicht. Ins Salzkammergut sowieso nicht“, wehrt Maria Graf aus St. Wolfgang am Wolfgangsee ab. Sie trägt Dirndl so oft es geht. Ihre ganze Familie engagiert sich in Trachtenvereinen, beim Schuhplatteln oder bei der Blasmusik.

Dass das Dirndl aber nicht nur Tradition ist, wird weder in Wien noch in St. Wolfgang so gesehen. Dabei hat die Bedeutung der Tracht eine bewegte Geschichte hinter sich. Lange mussten Dirndl-Trägerinnen daran arbeiten, das Kleid von seiner Vereinnahmung durch die Nazi-Ideologie zu befreien. Andrea Poschmaier und Susanne Krischke berichten.

