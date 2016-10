Ausbau im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Fünfte Ausbaustufe: Rascher Baufortschritt für Centererweiterung um bis zu 25 neue Shops

Wien (OTS) - Seit März 2016 arbeitet das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf an der fünften Ausbaustufe des Centers zur Erweiterung um bis zu 25 neue Shops. Der Handelsspezialist vergrößert das Markenportfolio nochmals und baut den international bekannten Einkaufs-Hotspot um 5.500 Quadratmeter aus. Die Bauarbeiten sind gut im Zeitplan und schreiten zügig voran. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2017 geplant. Die 750 zusätzlichen Parkplätze sind bereits fertiggestellt.

Seit fünf Monaten sind die Bauarbeiten für die fünfte Ausbaustufe im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf in vollem Gange. Der neue Centerteil entsteht am bisherigen Parkplatz zwischen den ehemaligen Bauphasen 1 und 2a im Centerteil „Arkaden“. Die Mehrzahl der neuen Gebäude ist bereits aufgebaut, auch die Dächer wurden schon aufgesetzt. Der Rohbau der Phase V ist somit fast fertig, jetzt geht es an den Innenausbau.

Im Zuge des Baus werden auch zusätzliche 750 Parkplätze geschaffen.

Angrenzend zum bestehenden Center sind die neuen Parkplätze bereits fertiggestellt und werden schon genutzt. Insgesamt stehen damit 3.000 Parkplätze zur Verfügung.

Mario Schwann, Center Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf:

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Baufortschritt. Der Stil des neuen Bauteiles mit bis zu 25 zusätzlichen Shops ist bereits spürbar. Mit der Erweiterung toller Verkaufsflächen, noch mehr Gastronomieangebot und den zusätzlich geschaffenen Parkplätzen gehen wir in der Erfolgsgeschichte des Designer Outlets einen nächsten Meilenstein, um Kunden unterschiedlicher Zielgruppen auch zukünftig spannende Luxus-, Lifestyle- und Designermarken zu bieten. Der Bau und die Verhandlungen mit potentiellen Markenpartner sind sehr gut im Plan, wir rechnen fix mit der Eröffnung im Frühjahr 2017.“

Die Architektur der neuesten Ausbaustufe ist inspiriert von internationalen Shopping-Destinationen, gleichzeitig fügt sich die neue Phase perfekt in das bestehende Center, das sich an den traditionellen burgenländischen Baustil anlehnt.

Shopping in einem McArthurGlen Designer Outlet steht gleichermaßen für Entertainment.

„Wir freuen uns daher schon jetzt mit der Eröffnung der fünften Phase im Frühjahr 2017 unseren Gästen neben speziellen Promotions und den sehr beliebten Late Night Shoppings noch weitere besondere Events zu bieten,“ gibt Mario Schwann einen Ausblick auf 2017.

Aber nicht nur für die Gäste ist die neue Ausbaustufe ein Vorteil. Das Shoppingparadies im Dreiländereck Österreich-Slowakei-Ungarn wird als größter Arbeitgeber Burgenlands im Zuge des Ausbaus auch um rund 300 Personen wachsen. Der Mitarbeiterstand ist in den letzten Jahren auf mittlerweile 1.500 Mitarbeiter gestiegen, mit der Phase 5 werden ab Frühjahr 2017 rund 1.800 Personen im McArthurGlen Designer Outlet beschäftigt sein. Die Suche nach gut ausgebildetem und motiviertem Personal aus Österreich und wie bereits bisher, den Nachbarländern Slowakei und Ungarn ist schon voll angelaufen.

„Rund um das Designer Outlet Parndorf hat sich in den vergangenen Jahren einer der größten Wirtschaftsstandorte Österreichs entwickelt, von dem die gesamte Region profitiert. Auch als Arbeitgeber dürfen wir unseren Beitrag als Partner der Region dazu leisten. Derzeit stammen 45 Prozent der Mitarbeiter aus dem Burgenland. Rund 42 Prozent der Angestellten kommen aus den Nachbarländern Ungarn und der Slowakei, 5 Prozent aus Wien und 8 Prozent aus Niederösterreich. Eine ähnliche Verteilung streben wir auch für die zusätzlichen 300 Mitarbeiter an. So können wir den Bedürfnissen unserer internationalen und nationalen Gäste am besten gerecht werden“, so Mario Schwann.

Die McArthurGlen Management GmbH ist gleichzeitig ein umweltbewusstes Unternehmen und achtet besonders auf schonende Ressourcennutzung und Abfallvermeidung – mit allen dazugehörenden verbindlichen Konzernverpflichtungen, die Umwelt lokal, national und global zu schützen. So stammen beispielsweise 100 % des verwendeten Stroms aus erneuerbaren Energien, mit dem Einsatz moderner LED-Leuchten konnte der Stromverbrauch massiv gesenkt werden und mit einem flächendeckenden Abfallsystem wird das Ziel des „zero landfill“ – der hundertprozentigen Verwertbarkeit aller Abfälle – erreicht.

Auch im Zuge des Ausbaus liegt das Augenmerk auf der kontinuierlichen Verbesserung von Umweltschutzmaßnahmen. Dazu wird weit über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus beim Ausbau zur Phase V unter anderem eine Solaranlage zur Unterstützung der Stromversorgung der öffentlichen Bereiche installiert, 170 Bäume gepflanzt und als eines von mehreren Umweltprojekten Brutplätze für die seltenen Haubenlerchen am Dach der neuen Ausbaustufe geschaffen. Mario Schwann: „Mit unserem verantwortungsvollen Handeln möchten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Erhaltung des Lebensraums leisten – für die Natur und für die Menschen in der Region.“

In den nächsten Monaten erfolgen die Innenausbau-Arbeiten mit Teilbereichen wie Errichtung der gesamten Haustechnikanlage, Boden-und Malerarbeiten und Trockenbau-Maßnahmen. Parallel wird mit der Gestaltung der Fassaden gestartet. Bis Ende des Jahres soll der Innenausbau abgeschlossen sein, danach folgt das Design und Interieur der neuen Shops. Nach dem Innenausbau folgen abschließend die Pflasterarbeiten am gesamten Areal. Insgesamt werden rund 50 Mio. Euro investiert.

Ab Frühjahr 2017 werden die neuen Shops das ganzjährig um minus 30 bis 70 Prozent reduzierte Angebot an internationalen Premium-, Designer- und Lifestyle Brands sowie eines breiten Markenmix von Damen- und Herrenmode, Sport- und Freizeitbekleidung, Schuhe, Kindermode, Schmuck, Taschen und Wohnaccessoires erweitern.

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf eröffnete im August 1998. Heute ist das Center das größte Designer Outlet Zentraleuropas und mit mehr als 1.500 Arbeitsplätzen der größte private Arbeitgeber des Burgenlands. Im Geschäftsjahr 2015/2016 konnten über 4,9 Millionen Besucher verzeichnet werden. Grund für die hohe Beliebtheit als Shoppingdestination sind der hochwertige Mix aus Designer-, Luxus-und Lifestylemarken sowie die entspannte Shoppingatmosphäre im Village-Stil. In den mehr als 140 Shops finden Modeliebhaber die angesagten Trends aus der aktuellen Saison und Klassiker der Vorsaison um 30 bis 70 Prozent günstiger. Zusätzlich bietet das Center zahlreiche Services, darunter einen täglichen Shuttlebus zwischen Wien und Parndorf an. Nähere Informationen finden Sie auf www.designeroutletparndorf.at

McArthurGlen Group

Die McArthurGlen Group, Europas führender Eigentümer, Entwickler sowie Betreiber von Designer Outlets wurde 1993 durch Kaempfer Partners in Europa gegründet. Als Pionier im Bereich der Designer Outlets hat McArthurGlen seitdem fast 600.000 Quadratmeter Outletfläche entwickelt. Im November 2015 wurde die McArthurGlen Group von den Marken im vierten Jahr in Folge als Europas bester Outlet-Betreiber gewählt. (Quelle: Ecostra). Die Gruppe betreibt derzeit 22 McArthurGlen Designer Outlets in neun Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Österreich und im Vereinigten Königreich. In den Centern finden Modeliebhaber in einem hochwertigen Shoppingambiente die begehrtesten Luxus-, Designer- und Lifestylemarken mit ganzjährigen Ersparnissen. Als Teil der fortlaufenden Erweiterung ist McArthurGlen dabei, sieben neue Designer Outlets zu planen und zu entwickeln: PROVENCE – Südfrankreichs erstes Designer Outlet (nahe Aix-en-Provence und Marseille), MÁLAGA (Südspanien), zwei Center in ISTANBUL, REMSCHEID (nahe Köln und Düsseldorf), GENT (zwischen Brüssel und Brügge), und NORMANDIE (im Westen von Paris). 2013 wurde McArthurGlen ein Joint Venture zwischen Kaempfer Partners und der Simon Property Group Co. (NYSE SPG), dem weltgrößten Eigentümer von Einzelhandelsflächen.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.mcarthurglengroup.com.

