ORS Österreich zieht Bilanz 2015: Hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität im Vordergrund der Flüchtlingsbetreuung

Großer Flüchtlingsansturm verdreifacht Umsatz auf 66.6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn beträgt 2.5 Mio. EUR (2014 1.0 Mio. EUR).

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Zunahme von rund 29.000 auf rund 89.000 AsylwerberInnen in Österreich stieg der Umsatz der ORS Service GmbH (ORS) im Jahr 2015 auf 66.6 Mio. EUR (Vorjahr: 23.2 Mio. EUR). Der beinahe Verdreifachung des Umsatzes steht eine Erhöhung des Gewinns nach Steuern von 1 Mio. auf 2.5 Mio. EUR (im Vergleich zum Vorjahr) gegenüber.

Die Umsatzrendite ist damit von 4.3% auf 3.8% gefallen. "Dies steht in Zusammenhang mit den zusätzlichen Kosten und dem Mehraufwand für das Betreuungspersonal, den Transportleistungen und überproportionalen Ausgaben für Sicherheitsdienstleistungen zur Einhaltung vor allem der Brandschutzbestimmungen“, ergänzt Wilhelm Brunner, Operativer Leiter der ORS in Österreich.

Enorme Anstrengungen zur Verbesserung der Lebensumstände der Flüchtlinge

Der Anstieg der Asylsuchenden war erst ab Mitte 2015 zu verzeichnen und erhöhte die Herausforderungen und den zeitlichen Druck an unsere Betreuungsarbeit. Nur mit größter Anstrengung und hoher Leistungsbereitschaft seitens aller MitarbeiterInnen der gesamten Organisation wurden in nur 6 Monaten an mehr als 20 neuen Flüchtlingsstandorten des Bundesministeriums für Inneres (BM.I) Betreuungsleistungen aufgebaut. Damit haben wir die Situation in den bestehenden Flüchtlingseinrichtungen deutlich verbessert", erläutert Brunner.

Mit nur wenigen Tagen Vorbereitungszeit wurde die Betreuungsarbeit in neuen Quartieren des Bundes, wie zum Beispiel in Steyregg/Oberösterreich und Fehring/Steiermark aufgenommen. Dazu meint Brunner: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten in solchen Situationen weit mehr als der Alltag eigentlich zulässt. Es ist unsere Aufgabe und unser eigener Anspruch, den Vorgaben der Behörden gerecht zu werden und die AsylwerberInnen unter schwierigen Umständen bestmöglich zu betreuen. 2015 bedeutete dies für alle eine enorme Herausforderung.“

Hinter den Leistungen stehen auch viele österreichische Lieferanten von Waren und Dienstleistungen wie Hygieneartikel, Bettwäsche, Decken, Lebensmittel oder der medizinischen Versorgung. "Trotz erhöhter Anfrage aus ganz Europa haben unsere Lieferanten stets für eine termingerechte Lieferung gesorgt", streicht Brunner die ausgezeichnete und intensive Zusammenarbeit mit Zulieferfirmen heraus.

Die ORS Österreich ist seit 1.1.2012 nach einem Vergabeverfahren mit der Betreuung der Flüchtlinge in den Betreuungsstellen des BM.I beauftragt. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die psycho-soziale Betreuung. Die Bereitstellung von Unterkunftskapazitäten ist die Aufgabe des Auftraggebers. Als sozialer Dienstleister beschäftigt die ORS derzeit 850 MitarbeiterInnen an mehr als 30 Standorten in mehreren Bundesländern im Auftrag des BM.I, fünf Einrichtungen für das Bundesland Vorarlberg und eine Einrichtung für das Bundesland Steiermark. In mehr als 60 Wohnungen betreut die ORS Asylsuchende für die Bundesländer Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. Die Zahl der zu betreuenden Asylsuchenden kann von ORS nicht beeinflusst werden und unterliegt starken Schwankungen.

