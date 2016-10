ASFINAG: Kienbergtunnel auf A 9 in Fahrtrichtung Süden nach Lkw-Unfall gesperrt

Verkehr wird bei Anschlussstelle Inzersdorf auf die Bundesstraße abgeleitet

Graz (OTS) - Ein Lkw mit Anhänger kam heute kurz nach 11 Uhr im 2,3 Kilometer langen Kienbergtunnel auf der A 9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Süden aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte in Folge in eine Tunnelnische. Nachfolgende Fahrzeuge konnten zum Glück rechtzeitig bremsen.

Der Tunnel wurde von der ASFINAG für den Einsatz von Rettung und Feuerwehr gesperrt, die Sperre wird voraussichtlich zwei Stunden dauern. Die ASFINAG leitet den Verkehr bereits bei der Anschlussstelle Inzersdorf/Kirchdorf auf die Bundesstraße ab und bei der Anschlussstelle Klaus wieder auf die A 9 auf.

