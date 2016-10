WM-Quali: Serbien – Österreich live im ORF

Am 9. September ab 20.15 Uhr in ORF eins, bis zu 965.000 sahen 2:2 gegen Wales

Wien (OTS) - Bis zu 965.000 Fußballfans (im Schnitt 890.000 bei 38 Prozent Marktanteil und 41 bzw. 54 Prozent in den jungen Zielgruppen) sahen gestern, am 6. Oktober 2016, die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels Österreich – Wales. Für das Koller-Team geht es am Sonntag, dem 9. Oktober, gleich weiter – dann wartet Serbien. Aus Belgrad melden sich ab 20.15 Uhr in ORF eins Rainer Pariasek und Herbert Prohaska, Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Spiel ist auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) auch als Live-Stream zu sehen und wird für blinde und sehschwache Menschen im Zweikanalton audiokommentiert.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at