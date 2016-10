SPÖ-Termine von 10. Oktober bis 16. Oktober 2016

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. Oktober 2016:

Bilateraler Arbeitsbesuch von Bundesminister Hans Peter Doskozil in Serbien.

10.00 Uhr Mark Entin (Moscow State Institute of International Relations, MGIMO) hält bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Karl-Renner-Institutes und ICEUR Vienna (International Center for Advanced and Comparative EU-Russia (NIS) Research) einen Vortrag zum Thema „Russia-EU: Resetting the Relationship?“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/j2o64co (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

10.30 Uhr Mediengespräch anlässlich des Gipfeltreffens Qualifikationsplan Wien 2020 mit Sozialminister Alois Stöger, Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner, Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger, IV-Wien-Präsident Wolfgang Hesoun und AK-Präsident Rudolf Kaske (Stadtschulrat für Wien, Festsaal, Wipplingerstraße 20, 1010 Wien).

12.30 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar spricht Grußworte an die Delegierten bei der 17. FSG/GÖD-Bundeskonferenz; u.a. mit SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder (Austria Center Vienna, Saal E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

14.00 Uhr Am Vortag des bundesweiten Equal Pay Days findet eine gemeinsame Medienaktion der SPÖ-Bundesfrauen und der Wiener SPÖ-Frauen statt. SPÖ-Frauenvorsitzende, Nationalratsabgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ Wien-Frauenvorsitzende, Stadträtin Renate Brauner und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger werden unter dem Motto "Arbeit gerecht verteilen!" die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit untermauern. Weitere Informationen unter:

https://frauen.spoe.at/ www.wien.spoe-frauen.at; Fotomöglichkeit! (Landstraße/Bahnhof Wien Mitte, 1030 Wien).

19.30 Uhr Sozialminister Alois Stöger nimmt an der 27. Benefizgala „Wider die Gewalt“ teil (Ronacher, Seilerstätte 9, 1010 Wien).

DIENSTAG, 11. Oktober 2016:

10.00 Uhr Am bundesweiten Equal Pay Day gibt es auf der Homepage der SPÖ-Frauen einen Live-Chat mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek. Fragen können bereits jetzt gestellt werden und werden dann während des Chats freigeschalten und beantwortet:

http://chat.headroom.at/chatrounds/31 (10.00 bis 11.00 Uhr, unter

https://frauen.spoe.at).

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Hypo-U-Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures lädt anlässlich des Endes des Hypo-Untersuchungsausschusses zu einer Pressekonferenz. Die Nationalratspräsidentin wird dabei gemeinsam mit Verfahrensrichter Walter Pilgermair und Verfahrensanwalt Bruno Binder Bilanz über den vor rund 20 Monaten eingesetzten Untersuchungsausschuss ziehen (Empfangssalon, Parlament).

10.30 Uhr Bundeskanzler Christian Kern, Sozialminister Alois Stöger, Staatssekretärin Muna Duzdar und SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nehmen an der Eröffnung des 17. Bundeskongresses der GÖD teil (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien).

12.00 Nationalratspräsidentin Doris Bures, Sozialminister Alois Stöger und Bundesministerin Sonja Hammerschmid nehmen an der Preisverleihung aus dem Anton Benya Stiftungsfonds zur Förderung der Facharbeit teil. Nationalratspräsidentin Bures und Sozialminister Stöger halten die Eröffnungsreden. (Festsaal des Wiener Rathauses).

18.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil referiert und diskutiert beim Verband sozialdemokratischer OffizierInnen und BeamtInnen des Bundesheeres im BSA zum Thema „Aktuelles zum BMLVS und zum Österreichischen Bundesheer“ (SPÖ Meidling, Ruckergasse 40, 1120 Wien).

MITTWOCH, 12. Oktober 2016:

8.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern nimmt am Ministerrat im Parlament teil (Parlament).

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

11.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar hält beim GÖD-Bundeskongress eine Rede (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien).

14.00 Uhr Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser nimmt am Eröffnungstalk der Veranstaltung „10 Jahre FiT Programm des AMS“ teil (Gartenhotel Altmannsdorf, Hoffingergasse 26, 1120 Wien).

DONNERSTAG, 13. Oktober 2016:

Sozialminister Alois Stöger nimmt am Rat der EU-Sozialminister in Luxemburg teil.

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

16.00 Uhr Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser übernimmt die Begrüßung der Veranstaltung „Vereinbarkeit von Beruf und Familie:

Kinderbetreuung, Elternkarenz“ (Spiegelsaal im Haus des Sports, Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien).

18.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda eröffnet die Ausstellung „Fremde im Visier – Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg“ (Volkskundemuseum Wien, Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15-19, 1080 Wien).

19.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Siegerehrung der Cyber Security Challenge Austria teil (Red Bull Hangar-7, Wilhelm-Spazier-Straße 7a, 5020 Salzburg).

21.05 Uhr SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz in der Sendung "Inside Brüssel" mit Moderator Peter Fritz (ORF III).

FREITAG, 14. Oktober 2016:

14.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda verleiht das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst an Dr. Harald Sicheritz (Kongress Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien).

SAMSTAG, 15. Oktober 2016:

Die Vorsitzende der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Lateinamerika und Karibik, SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr, bereist von 15. bis 22. Oktober mit VertreterInnen der anderen Parlamentsfraktionen Kuba und Costa Rica.

(Schluss) mp/bj/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum