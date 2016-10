BM Karmasin und Grazer StR Hohensinner: "Den Talenten unserer Kinder Flügel geben"

Stadt Graz startet Pilotprojekt "Stärkenpass" in Kindergärten und Schulen - bundesweiter Bildungskompass mit Pilotphase ab Herbst 2017

Wien (OTS) - In unseren Kindern schlummern unglaublich viele Talente und Stärken. Oft werden diese nicht ausreichend gewürdigt oder gehen an den Übergangen zwischen den Bildungseinrichtungen verloren. Mit dem Stärkenpass legt die Stadt Graz als erste Kommune österreichweit ein Instrument vor, mit dem besondere Leistungen und Stärken von Kindern erfasst und über die Bildungskarriere hinweg gesammelt werden. Ein Pilotprojekt startet ab sofort in 14 städtischen Bildungseinrichtungen. Die Erfahrungen dieses Projekts flossen in die Entwicklung des österreichweiten Bildungskompass mit ein, der im Herbst 2017 mit einem Pilotversuch startet und ab Schuljahr 2018/19 in allen Kindergärten Österreichs eingesetzt werden wird.

„Der Stärkenpass ist ein großer Meilenstein für den Bildungsstandort Graz“, ist der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner überzeugt, „bei zahlreichen Besuchen in Kindergärten und Schulen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kinder auf die Frage nach ihren Stärken oft keine Antwort wissen. Unser Bildungssystem ist oftmals viel zu defizitorientiert und richtet sich viel zu stark an der Schulfächer-Beurteilung mit Noten aus.“ Schon in der Bildungsstrategie „Bildung findet Stadt“ hat sich die Stadt Graz das Thema „Stärken stärken“ zum Ziel gesetzt. Mit diesem Pilotprojekt initiiert Graz als erste Stadt Österreichs den Stärkenpass als ein Portfolio, welches die Kinder vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II (3-15+ Jahre) begleitet. Der Stärkenpass hat zum Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu fördern, indem er die Kinder und Jugendlichen und all jene, die diese in ihrer Entwicklung begleiten, dazu einlädt, sich miteinander auf Schatzsuche zu begeben:

Auf eine Suche nach den ganz individuellen Stärken der jungen Grazerinnen und Grazer – auf die Suche nach dem, was zu tun ihnen besondere Freude macht.

Karmasin: Stärkenpass als erster Schritt Richtung bundesweitem Bildungskompass

Auch auf Bundesebene blickt man gespannt auf die Ergebnisse des Grazer Pilotprojektes. „Der Grazer Stärkenpass ist ein wichtiger erster Schritt am Weg zu unserem österreichweiten Bildungskompass“, erklärt Familienministerin Sophie Karmasin, „ab dem Betreuungsjahr 2018/19 wird es erstmals österreichweit eine einheitliche Beobachtung und Dokumentation für die Ressourcen, Potentiale und Interessen jedes einzelnen Kindes während seiner Bildungskarriere geben. Mit diesem Bildungskompass werden wir eine einheitliche Qualität in der Elementarpädagogik in ganz Österreich sicherstellen, den Bildungsdialog zwischen Pädagogen, Eltern und Kindern fördern sowie eine individuelle Entwicklungsförderung für jedes Kind ermöglichen. Die Erfahrungen des Grazer Stärkenpass sind für uns besonders interessant. Deswegen sind wir froh, dass Vertreter der Stadt Graz Teil der Arbeitsgruppe zum Bildungskompass waren und die Idee des Stärkenpasses in dessen Entwicklung einfließen konnte.“

Für Karmasin und Hohensinner ist es wichtig, dass der Bildungskompass auf die bereits bestehenden Konzepte von Bundesländern und Kommunen, wie etwa den Grazer Stärkenpass, aufbaut und diese Instrumente bestmöglich ergänzt

Entdecken – Erfassen – Entwickeln

Ziel des Grazer Stärkenpass ist die Förderung und Dokumentation der Begabungspotentiale und Interessen sowie eine bestmögliche Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. „Wir wollen, dass der Stärkenpass unsere Kinder vom dritten bis zum 15. Lebensjahr begleitet. Das Stärkenportfolio wird damit auch an den wichtigen Schnittstellen zwischen den Bildungseinrichtungen übergeben. Dadurch werden Bildungsbrüche vermieden und Informationen über die Grenzen der einzelnen Einrichtungen hinweg ausgetauscht“, erklärt Hohensinner. Die Stärkenorientierung umfasst das Entdecken, Erfassen und Entwickeln von Stärken und Interessen. Herzstück des Portfolios sind gezielte Reflexionen und Dialoge zwischen allen Beteiligten der Bildungspartnerschaft (Kind-Pädagoge-Eltern). Stärken entwickeln sich fortwährend von der frühen Kindheit an und zeigen sich zu jeder Zeit in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Der Stärkenpass dokumentiert diese individuellen Entwicklungsschritte in vier wesentlichen Bereichen:

• Personales – z.B.: Aufgeschlossenheit, Begeisterungsfähigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit, Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Emotionsregulation, Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität, Geduld, Humor, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Leistungsbereitschaft, Lernbereitschaft, Motivation, Neugier, Optimismus, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Selbstbewusstsein, Selbstdisziplin, Selbstständigkeit, Urteilsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Wertebewusstsein, Zuverlässigkeit, etc.

• Soziales – z.B.: Beziehungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Integrationsfähigkeit, Interkulturelle Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Toleranz, Vertrauenswürdigkeit, etc.

• Methodisches – z.B.: Angemessenes Arbeitstempo, Ausdauer, Fleiß, Handwerkliches Geschick, Körperliche Koordination, Organisationsfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Auffassungsgabe, Reaktionsgeschwindigkeit, Recherchefähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Sorgfalt, Umgang mit Medien, etc.

• Fachliches – z.B.: Bewegungsfreude, Computerkenntnisse, Darstellungsfähigkeit, Hauswirtschaftliche Fähigkeiten, Handwerkliche Fähigkeiten, Lebenspraktische Fähigkeiten, Künstlerische Fähigkeiten, Lese/Schreibfähigkeit, Logisches Denken, Mathematische Fähigkeiten, Mehrsprachigkeit, Musikalität, Natur- und Umweltbewusstsein, Räumliches Vorstellungsvermögen, Spezielle Fachkenntnisse, Technisches Verständnis, Wirtschaftliche Grundkenntnisse, etc.

Der Stärkenpass versteht sich damit nicht als Ersatz zur herkömmlichen Leistungsbeurteilung, sondern ist vielmehr eine sinnvolle Ergänzung um die Kindesentwicklung über die Bildungseinrichtungen hinaus zu dokumentieren.

Pilotprojekt an 14 Bildungseinrichtungen

Rund ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für den Stärkenpass. Mit diesem Betreuungs- bzw. Schuljahr wird dieser nun an 14 Bildungseinrichtungen eingeführt, darunter 2 Kindergärten, 2 Schülerhorte, 3 Volksschulen, 4 Neue Mittelschulen und 3 AHS Unterstufen. „Gemeinsam mit den zahlreichen Experten aus dem gesamten Bildungsbereich und mit tatkräftiger Unterstützung des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung ÖZBF ist uns hier ein wichtiger Meilenstein für den Bildungsstandort Graz gelungen“, ist Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner überzeugt. Alle Beteiligten profitieren vom Stärkenpass: Für die Kinder- und Jugendlichen werden ihre Stärken sichtbar und dadurch besprechbar gemacht, Denkprozesse werden angeregt und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Das Portfolio dient als Ermutigung und macht Qualitäten für das Kind sichtbar und hilft ihm diese in die Gesellschaft einzubringen, sowie zunehmend Verantwortung für die eigenen Lernprozesse zu übernehmen. Eltern bekommen mehr Einblick in den pädagogischen Alltag. Der daraus entstehende Bildungsdialog fördert das Vertrauen der Eltern in die Stärken des eigenen Kindes und hilft gezielte Entwicklungsgespräche zu führen. Pädagogen hingegen profitieren von einem stärkeren Beziehungsaufbau zum einzelnen Kind, sowie einer stärkeren Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Zudem können sie auf Dokumentation der vorangegangenen Bildungseinrichtung zurückgreifen und gezielter auf das jeweilige Kind eingehen und mit diesem arbeiten.

