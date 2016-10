ORF SPORT + mit Rugby-WM-Qualifikation, ATP-Tennisturnieren und der Rad-WM Doha 2016

Am 8. und 9. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. Oktober 2016, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Rugby-WM-Qualifikationsspiel Österreich – Bosnien-Herzegowina um 17.50 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der WRC-Rallye Frankreich 2016 um 16.50 Uhr, vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel Österreich – Wales um 20.15 Uhr und von der Judo-Bundesliga-Begegnung UJZ Mühlviertel – Volksbank Galaxy Judo Tigers um 22.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Finale der Tennis Rakuten Japan Open Tennis Championships um 11.30 Uhr (zeitversetzt), vom Finale bei den Tennis-China Open um 13.30 Uhr und von der UCI Rad-WM Doha 2016 (Frauen-Elite-Team-Zeitfahren) um 15.45 Uhr (zeitversetzt), das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Männer-Elite-Team-Zeitfahren bei der UCI Rad-WM Doha 2016 um 20.15 Uhr und von der FIA World Rallycross Championship Lettland 2016 um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. Oktober.

Erstmals in der österreichischen Rugby-Geschichte steht ein Länderspiel live auf dem Programm. Das Herren XV Rugby-Nationalteam startet am 8. Oktober am Wiener Sportclub-Platz gegen Bosnien-Herzegowina in die Saison 2016/17 des European Nations Cup in der neuformierten Conference 2 South. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Gabriel Stiig-Mathias.

Die Rakuten Japan Open Tennis Championships ist das am längsten laufende ATP-Turnier in Asien. Seinen Auftakt feierte das Turnier im Jahr 1972. Gespielt wird im Ariake Colosseum, einem riesigen Tenniszentrum mit 48 Plätzen. Mit Kei Nishikori gab es 2012 erstmals einen heimischen Sieger im Einzel. 2014 wiederholte Nishikori seinen Erfolg mit einem Finalsieg (7:6, 4:6, 6:4) gegen den Kanadier Milos Raonic. Im vergangenen Jahr war der Schweizer Stan Wawrinka im Finale gegen den Franzosen Benoit Paire mit 6:2 und 6:4 erfolgreich. Kommentator ist Martin Unger.

Das Beijing Olympic Green Tennis Center, gebaut für die Olympischen Spiele 2008, ist der Austragungsort für das China Open. Im vergangenen Jahr gewann der Serbe Novak Djokovic im Finale gegen den Spanier Rafael Nadal mit 6:2 und 6:2. Kommentator ist Martin Unger.

Die 83. UCI-Straßen-Weltmeisterschaften werden vom 9. bis 16. Oktober in Doha in Katar ausgetragen. Im Rahmen der Weltmeisterschaften finden insgesamt zwölf Wettbewerbe statt.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Thomas Rohregger.

