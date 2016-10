AK Niederösterreich: Frauen arbeiten ab dem 9. Oktober gratis

Präsident Wieser: „Fairer Lohn für korrekte Arbeit – in allen Branchen.“

St. Pölten (OTS) - Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind in Niederösterreich immer noch sehr hoch. Laut aktueller Statistik verdienen Frauen 22,94 Prozent weniger als Männer. In der Gruppe der ganzjährig vollzeitbeschäftigten ArbeitnehmerInnen haben Frauen jährlich ein um 11.596 Euro geringeres Einkommen als Männer. Am 11. Oktober ist bundesweiter Equal Pay Day, in Niederösterreich ist es bereits der 9. Oktober, ab dem Frauen gratis arbeiten. „Es braucht fairen Lohn für korrekte Arbeit. Und das muss für alle Branchen und Berufe gelten“, so AK-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Von einer gleichen Bezahlung bei gleichwertiger Arbeit kann nach wie vor keine Rede sein. Das durchschnittliche jährliche Bruttogehalt liegt bei den Männern bei 50.431 Euro, bei den Frauen bei 38.862 Euro. Das liegt u.a. daran, dass vermehrt junge Frauen mitunter in Niedriglohnbranchen arbeiten. Zudem arbeitet beinahe jede zweite Frau in Niederösterreich Teilzeit. Unbezahlte Tätigkeiten in der Familie sowie das fehlende Angebot an flächendeckender Versorgung mit ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen sind die Gründe dafür, dass eine Vollzeitarbeit für viele Frauen nicht in Frage kommt.

„Qualifizierte Teilzeit oder Führungsmodelle, die Frauen die Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen, können zu mehr Einkommensgleichheit beitragen. Wenn das Potential gut ausgebildeter und qualifizierter weiblicher Führungskräfte nicht genutzt wird, schadet das nicht nur den Frauen, sondern auch der Wirtschaft“, sagt Silvia Lechner-Stingl von der Abteilung Frauenpolitik der AK Niederösterreich.

Einkommensberichte wirksamer einsetzen

Um die Lohnlücken zu schließen, fordert die AK Niederösterreich eine Verbesserung bei den Einkommensberichten. Denn diese sind ein wichtiges Instrument für mehr Transparenz und daher Einkommensgerechtigkeit. Eine von AK und ÖGB durchgeführte Umfrage zeigt, dass zwar einige Unternehmen bereit sind, die Situation zu verbessern. Andererseits werden viele Beschäftigte über die Ergebnisse nicht informiert. „Ein verstärkter Austausch im Unternehmen ist daher besonders wichtig. Belegschaftsvertreter, die zuständigen Fachgewerkschaften und die Arbeiterkammer sind natürlich jederzeit gesprächsbereit, wenn es darum geht, die Lohnunterschiede auszugleichen“, so Wieser.

