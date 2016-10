ARBÖ: Sölkpass als erster Pass im Herbst 2016 gesperrt

Wien (OTS) - Das schlechte Wetter der letzten Tage mit Schneefäl en in höheren Lagen bringt die erste Pass-Sperre im Herbst 2016 mit sich. Nach Informationen des ARBÖ wurde der Sölkpass in der Obersteiermark am Freitagvormittag bis auf weiteres gesperrt.

Die Sölkpass Landesstraße (L704) verbindet Sankt Nikolai und Schöder. Die Passstraße gilt als wichtige Verbindung zwischen den Bezirken Liezen und Murau. „Grund für die Sperre ist der aktuelle Schneefall und die Schneefahrbahn, die bereits einige Zentimeter dick ist. Eine Dauer der Sperre lässt sich laut der zuständigen Autobahnmeisterei noch nicht abschätzen. Allerdings ist eine Aufhebung der Sperre, wenn sich das Wetter bessert und die Temperaturen steigen sehr wahrscheinlich“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.





