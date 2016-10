AVISO: Nationalratspräsidentin Doris Bures zieht Bilanz anlässlich des Endes des Hypo-U-Ausschusses

Pressekonferenz am Dienstag, dem 11. Oktober 2016, um 10.00 Uhr

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin und Hypo-U-Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures lädt anlässlich des Endes des Hypo-Untersuchungsausschusses zu einer Pressekonferenz. Bures wird dabei gemeinsam mit Verfahrensrichter Walter Pilgermair und Verfahrensanwalt Bruno Binder Bilanz über den vor rund 20 Monaten eingesetzten Untersuchungsausschuss ziehen.

Am kommenden Montag, dem 10. Oktober, übermittelt der U-Ausschuss den Bericht nach einer Geschäftsordnungssitzung an die Nationalratspräsidentin. Am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, wird der Bericht planmäßig im Nationalrat behandelt - womit auch die Tätigkeit des Hypo-Untersuchungsausschusses endet.

Veranstaltung: Pressekonferenz mit Nationalratspräsidentin Bures anlässlich des Endes des Hypo-U-Ausschusses.

Zeit: Dienstag, 11. Oktober 2016, 10.00 Uhr

Ort: Empfangssalon im Parlament

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) wz

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl