Oberhauser gratuliert GewinnerInnen des Bundestierschutzpreises 2016

Großes Fest zur Tierschutzpreisverleihung und Jubiläum 10 Jahre „Tierschutz macht Schule“

Wien (OTS) - „Ich freue mich, heuer bereits zum vierten Mal Menschen, die sich durch ihr Engagement zum Wohle der Tiere auszeichnen, vor den Vorhang zu holen und gebührend zu ehren. Ich gratuliere den GewinnerInnen des diesjährigen Bundestierschutzpreises sehr herzlich. Das sind: Barbara Melmer mit ihrem Gesundheitsstall für Pferde, Daniela Haumer vom Verein Katzennanny und die Interessensgemeinschaft Ennstaler Bergschecken“, sagte Tierschutzministerin Sabine Oberhauser anlässlich der Verleihung des Bundestierschutzpreises 2016 am Donnerstag. „Mit dem Jubiläum von ‚Tierschutz macht Schule‘ und dem 4. Bundestierschutzpreis feiern wir in diesem Jahr in der Woche zum Welttierschutztag ein ganz besonderes Fest für den Tierschutz“, freute sich die Ministerin. ****

Aus über 70 Einreichungen wurden 6 BewerberInnen nominiert, davon wurden drei GewinnerInnen gewählt. Die Entscheidung über die PreisträgerInnen fällte eine unabhängige hochkarätig besetzte Jury mit Helmut Dungler (Gründer Vier Pfoten), Maggie Entenfellner (Krone Tierecke), Susanne Fromwald (Vorsitzende des Österreichischen Tierschutzrates), Dagmar Schratter (Direktorin Tiergarten Schönbrunn) sowie Josef Troxler (Leiter des Instituts für Tierhaltung und Tierschutz, Veterinärmedizinische Universität Wien).

Die GewinnerInnen des Bundestierschutzpreises erhalten jeweils 5.000,- Euro Preisgeld sowie eine kleine Trophäe und eine Kopie des Imagefilms ihres Vereins oder ihrer Organisation zur Erinnerung. Die Gewinnerinnen des Bundestierschutzpreises 2016 sind:

Barbara Melmer, Gesundheitsstall für Pferde

Daniela Haumer, Verein Katzennanny

Interessensgemeinschaft Ennstaler Bergschecken

Ein Sonderpreis der Jury ging an „Bio Austria“ und die „Eiermacher GmbH“ für eine österreichweite Branchenlösung für Biolegehennen, die auch den männlichen Küken das Überleben ermöglicht. Ab dem Frühjahr 2017 wird es in Österreich nur noch Bioeier von Zweinutzungshühnern geben, also von Legehennen, deren männliche Geschwister ebenfalls aufgezogen werden.

10 Jahre „Tierschutz macht Schule“

Gefeiert wurde, wie es bereits Tradition ist, in der ORANG.erie des Tiergartens Schönbrunn – heuer gemeinsam mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“, der sein 10-jähriges Jubiläum beging. „Tierschutz macht Schule“ vermittelt bereits den Kleinen, dass Tiere keine Sachen sind. „Tierschutzbildung von Anfang an fördert das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Heim-, Haus- und Nutztieren und trägt dazu bei, den Tierschutz noch stärker in der Gesellschaft zu verankern“, erklärt die Tierschutzministerin und hält fest: „Achtsam mit den Bedürfnissen der Tiere umzugehen und ihnen ein tiergerechtes Leben zu ermöglichen liegt in unserer Verantwortung. Ich danke allen, die tagtäglich und meist unbezahlt jenen eine Stimme geben, die keine haben.“

Der Bundestierschutzpreis ist österreichweit der größte Preis dieser Art, mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre verliehen. Die vorgestellten Projekte reichen von reinen Tierschutzprojekten über Initiativen, die den Tierschutz mit karitativen Sozialprojekten verbinden bis hin zu Aufklärungsarbeit und Wissenstransfer im Tierschutz. Sie umfassen Nutztiere ebenso wie Heim-, Haus- oder Wildtiere. Alle Infos zum Bundestierschutzpreis 2016 unter www.tierschutzpreis.at (Schluss)

