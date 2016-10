Brandneuer emilio adani Online-Shop

Neue Technik, neuer Look - emilio adani präsentiert sich nicht nur modisch top aktuell und ist einen Schritt voraus, auch in Sachen technischer Fortschritt ist die Trendmarke ganz vorne mit dabei. Der neue emilio adani Online-Shop wurde technisch von dem eCommerce Spezialisten Shopmacher erstellt und inhaltlich vom emilio adani Team überarbeitet und spiegelt nun den hohen Anspruch wider, den die Männer-Fashion-Marke an das Design und die Qualität seiner Produkte stellt. Das Augenmerk wurde auf ein responsives Design gelegt, welches dem User ermöglicht, auf all seinen technischen Geräten, sei es Smartphone, Tablet oder PC, bequem und komfortabel online einkaufen zu können. Zudem zeigt der neue Shop die Größenverfügbarkeit im jeweiligen Store an, die eigene Member-Card (Mein emilio) kann verwaltet werden und die Karriereseiten sind mit Kurzvideos hinterlegt.

Doch nicht nur technisch wurde ordentlich getüftelt und geschraubt, auch die Optik kann sich sehen lassen. Der neue emilio adani Online-Shop wirkt im Gesamten frischer und cleaner und transportiert somit genau die Lebenseinstellung der Zielgruppe - unkompliziertes Freiheitsgefühl pur! Über die strukturiert angeordneten Menüpunkte gelangt der User direkt und ohne Umwege zum gesuchten Produkt und findet dabei nicht nur einzelne Hosen, Hemden, Westen und Schuhe etc., er kann sich auch für komplette und stylische Trend-Outfits unter dem Menüpunkt "Outfits" entscheiden. So macht Shoppen richtig Spaß, denn die professionelle Styling-Beratung ist inklusive. Der bewährte und geschätzte emilio adani Service bleibt natürlich bestehen, der dem Kunden einen schnellen Versand, vielfältige Zahlungsmöglichkeiten und eine kostenlose Rückerstattung sowie eine kostenfreie Retoure bietet.

Die Lieferung in den nächsten emilio adani Store ist komplett kostenfrei.

Doch überzeugen Sie sich selbst vom brandneuen emilio adani Online-Shop, der jetzt für Sie online ist und tauchen Sie ein in die fortschrittliche Welt des komfortablen Shoppens ohne Umwege.

Über emilio adani:

Im Jahre 2005 wurde das Label emilio adani, das anfangs nur für Strickwaren bekannt war, von ambitionierten Kreativen und Einkäufern weiterentwickelt. Das Ziel war es, Männern, die in den Metropolen der Welt zu Hause sind, auf lässige, coole, maskuline und authentische Art und Weise einzukleiden und somit einen City-Look mit italienischem Charme zu schaffen. Hinter "emilio adani" steckt ein junges und aufstrebendes Label für City-Abenteurer, das von den Machern engbers ins Leben gerufen wurde und mit der gleichen Kompetenz konzipiert und geführt wird. emilio adani ist die modische Erweiterung des engbers Sortiments und transportiert das Lebensgefühl der Stadt - die perfekte Mode für alle Männer, die im Leben stehen und noch viel vorhaben.

