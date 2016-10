TESTBILD und Statistica ermittelten in einer bundesweiten Befragung: engbers im "stationären Einzelhandel: Herrenoberbekleidung" auf Platz 1

20.000 Kunden mit Kauferfahrungen bescheinigen dem Männermodeanbieter vor Ansons und Marc O'Polo die "Beste-Service-Qualität 2016/2017"

engbers erhielt in der Branche "Lifestyle & Shopping" beste Bewertungen und landete mit ausgezeichneter "Bester Service-Qualität" auf Platz eins in der Kategorie "stationärer Einzelhandel:

Herrenoberbekleidung". Insbesondere konnte der Männermodeanbieter in den Bewertungskriterien Kundenorientierung, Kompetenz/Informationsgehalt und Weiterempfehlungsbereit-schaft punkten. Dies ist das Ergebnis von 20.000 Personen in Deutschland, die die Service-Qualität jetzt im Rahmen einer Online-Befragung bewerteten.

Servicewüste Deutschland - Wahrheit oder Klischée? Das Magazin TESTBILD hat dies mit Unterstützung der Statistica GmbH somit überprüft, bei denen, die es wissen müssen: Den Kunden mit echten Kauferfahrungen. Aus einem Feld von 2.500 Anbietern wurden in über 250 Branchen die 720 Shops, Unternehmen und Institutionen mit dem besten Service ermittelt. Die hohe Qualität der Befragungsergebnisse beruht dabei vor allem auf anonymisierten Erfahrungsberichten von Kunden. Erst vor wenigen Wochen war engbers von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in der Kategorie "Fashion" als "Deutschlands bester Online-Shop 2016" für ausgezeichnete Qualität und damit Kundenzufriedenheit ausgezeichnet worden. Damit liegt das Unternehmen nun in puncto Kundenzufriedenheit sowohl On- als auch Offline nachweislich vorn.

engbers fühlt sich durch beide Auszeichnungen in seiner langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie bestätigt. "Zuerst Mensch, dann Kunde..." -unter diesem Motto betreut der Modeanbieter Menschen in rund 300 engbers-Filialen von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Herz. Die hohe Aufenthaltsqualität und die Palette zahlreicher Serviceleistungen werden seit vielen Jahren mit einer hohen Kundenzufriedenheit belohnt.

"Die persönliche Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Kunden ist gerade in der heutigen schnelllebigen Welt des Einzelhandels ein hohes Gut, das wir pflegen", so engbers-Geschäftsführer Bernd Bosch.

