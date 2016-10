Kurz in oe24.TV: "Flüchtlings-Obergrenze von 37.500 ist zu hoch, 20.000 schaffbar"

Kurz: "Wir müssen die Wahl nach vorne verlegen"

Wien (OTS) - Im Interview mit oe24.TV präzisiert Außenminister Sebastian Kurz seine Meinung zur Flüchtlingskrise. "Es stimmt, dass die Situation etwa in Aleppo furchtbar ist. Aber über das Mittelmeer und Italien kommen keine Menschen aus Syrien, die Mehrheit kommt hier aus Afrika", sagte Kurz.

Kurz ist gegen eine "Willkommenspolitik": „Wenn wir weiter eine Willkommenspolitik betreiben, dann ist das Potenzial derer, die noch kommen können, riesig.“

Die Notverordnung müsse sofort kommen: „Die Frage ist, braucht man sie erst, wenn die Obergrenze schon erreicht ist? Meiner Meinung nach nicht, das ist eine Vorbereitungsmaßnahme, und sie muss sofort in Kraft treten. Das hätte, meiner Meinung nach, schon vor Monaten passieren müssen. Ich hoffe, das passiert jetzt schnell.“

Die Obergrenze sei mit 37.500 Flüchtlingen zu hoch angesetzt: „Ich war immer der Meinung, dass 20.000 eine hohe, aber gerade noch schaffbare Zahl an Flüchtlingen für Österreich ist. Die Regierung hat sich für dieses Jahr auf 37.500 geeinigt, etwas anderes ging mit dem Koalitionspartner nicht. Auf diese Größe werden wir auch kommen. Aus meiner Sicht ist das auf Dauer zu hoch.“

Das Koalitionsklima habe sich nicht verbessert: „Als Christian Kern gestartet hat, hat er gesagt: ‚Wir brauchen eine neue Form der Zusammenarbeit.‘ Die gibt es aber nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe fast das Gefühl, dass die Reibung stärker geworden ist.“

Und - die Wahl müsse nach vorne verlegt werden: „Wir müssen die Wahl aller Voraussicht nach nach vorne verlegen. Denn unser EU-Ratsvorsitz rückt wegen des Brexit ein Semester nach vorne. Ich hielte es für schlecht, wenn dann in Österreich gerade wahlgekämpft würde.“

