Richter Pharma AG feiert 100-jähriges Bestehen mit DNA Event

Wels (OTS) - Heute feierte die Richter Pharma AG ihr 100-jähriges Bestehen mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur in Wels. Das florierende Unternehmen erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 493 Mio. Euro und bietet ca. 400 Personen einen Arbeitsplatz. Betrachtet man die Keimzelle des Unternehmens, die Adler Apotheke am Welser Stadtplatz, so lässt sich die Geschichte des Unternehmens sogar auf 440 Jahre zurückverfolgen.

Anlässlich des Events erhielt Mag. pharm. Florian Fritsch, Eigentümer der Richter Pharma AG, das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich überreicht. Den Blick in die Zukunft, warum sich die Standbeine Richter Pharma Human, Richter Pharma Veterinär, Richter Pharma Industrie und Pharma Logistik Austria GmbH sehr positiv entwickeln sowie viele weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Pressetext auf

